Шторм на подходе: в Новосибирск внезапно придут дожди и грозы

Сегодня в четверг, 13 июня, в Новосибирске резко испортится погода — в город придут дожди и грозы.
«По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", сегодня, 13 июня, на территории города Новосибирска ожидаются местами небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный 9–14 м/сек, порывы до 19 м/сек. Температура воздуха днем +25..+27 °С (с понижением в течение дня)», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
При этом, по информации гидрометцентра, предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических условиях объявлено по всему региону.
«Днём 13-го и ночью 14 июня ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, при грозах шквалистое усиление ветра 19–24 м/с», — говорится в сообщении синоптиков.
О том, что погода испортится после Дня России, синоптики предупреждали ещё в начале недели. Вчерашний день был самым тёплым на этой неделе.