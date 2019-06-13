Шторм на подходе: в Новосибирск внезапно придут дожди и грозы

Сегодня в четверг, 13 июня, в Новосибирске резко испортится погода — в город придут дожди и грозы.

«По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", сегодня, 13 июня, на территории города Новосибирска ожидаются местами небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный 9–14 м/сек, порывы до 19 м/сек. Температура воздуха днем +25..+27 °С (с понижением в течение дня)», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

При этом, по информации гидрометцентра, предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических условиях объявлено по всему региону.