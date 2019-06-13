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Лето

Шторм на подходе: в Новосибирск внезапно придут дожди и грозы

В течение дня температура будет падать — жара и духота уйдёт

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В Новосибирск идёт внезапное похолодание 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня в четверг, 13 июня, в Новосибирске резко испортится погода — в город придут дожди и грозы.

«По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", сегодня, 13 июня, на территории города Новосибирска ожидаются местами небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный 9–14 м/сек, порывы до 19 м/сек. Температура воздуха днем +25..+27 °С (с понижением в течение дня)», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

При этом, по информации гидрометцентра, предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических условиях объявлено по всему региону.

«Днём 13-го и ночью 14 июня ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, при грозах шквалистое усиление ветра 19–24 м/с», — говорится в сообщении синоптиков.

О том, что погода испортится после Дня России, синоптики предупреждали ещё в начале недели. Вчерашний день был самым тёплым на этой неделе.

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КОММЕНТАРИИ (14)

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13 июн 2019 в 10:44

Это хорошо. Пусть будет 15-20. Больше не надо! Хорошее, холодное лето. Главное, чтобы мне было хорошо.

С. Хол
13 июн 2019 в 10:45

Круто, лето на выходной выпало. Не каждый год такое у нас.

Гость
13 июн 2019 в 10:49

Да не будет ничего! Врут как дышат! Давно этого ягудина уволить надо! Зачем говорить то что не знаешь?