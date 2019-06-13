Чиновники нашли незаконную стройку у дома на «Шлюзе» и пожаловались в прокуратуру

К жилому дому в микрорайоне «Шлюз» в Советском районе Новосибирска начали пристраивать магазин — работы ведутся на участке, где строить нельзя. Районная администрация уже пожаловалась в прокуратуру.

Информация о стройке появилась в группе Академгородка в социальной сети Facebook. Жители микрорайона отмечают, что у дома около кольца на «Шлюзе» начали возводить одноэтажную пристройку и, предположительно, тут будут магазины.

Как сообщили в администрации Советского района в ответе на запрос корреспондента НГС, нестационарный объект начали строить у дома на Русской, 5. Этот земельный участок предназначен для обслуживания дома.