Чиновники нашли незаконную стройку у дома на «Шлюзе» и пожаловались в прокуратуру

К жилому дому в микрорайоне «Шлюз» в Советском районе Новосибирска начали пристраивать магазин — работы ведутся на участке, где строить нельзя. Районная администрация уже пожаловалась в прокуратуру.
Информация о стройке появилась в группе Академгородка в социальной сети Facebook. Жители микрорайона отмечают, что у дома около кольца на «Шлюзе» начали возводить одноэтажную пристройку и, предположительно, тут будут магазины.
Как сообщили в администрации Советского района в ответе на запрос корреспондента НГС, нестационарный объект начали строить у дома на Русской, 5. Этот земельный участок предназначен для обслуживания дома.
«Размещение объекта ведётся в нарушение пункта 2.2.5.4 правил благоустройства территории города Новосибирска <...>. Ранее при поступлении в администрацию Советского района обращений по вопросам возможности размещения нестационарного объекта в границах многоквартирного жилого дома № 5 по улице Русской администрацией района давались разъяснения, что
размещение нестационарных объектов на данном земельном участке с соблюдением действующих норм и правил не представляется возможным»,
— объяснили в администрации Советского района.
Районные власти обратились в прокуратуру Советского района и передали информацию о строительстве в Росреестр, МЧС и ГИБДД.
В апреле Сибирское управление Ростехнадзора нашло нарушения в работе рынка в Советском районе Новосибирска, которым владеет помощница депутата Заксобрания Алексея Андреева.
А в начале июня НГС рассказывал о доме, который построили вокруг электрического столба — опора линии электропередачи находится внутри здания, а из крыши торчит верхушка столба с проводами. Из-за этого здание требуют снести «Региональные электрические сети».