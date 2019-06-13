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Недвижимость

Чиновники нашли незаконную стройку у дома на «Шлюзе» и пожаловались в прокуратуру

К жилому дому начали пристраивать торговые павильоны

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Администрации района пришлось пожаловаться в прокуратуру

Фото: Татьяна Палагутина

К жилому дому в микрорайоне «Шлюз» в Советском районе Новосибирска начали пристраивать магазин — работы ведутся на участке, где строить нельзя. Районная администрация уже пожаловалась в прокуратуру.

Информация о стройке появилась в группе Академгородка в социальной сети Facebook. Жители микрорайона отмечают, что у дома около кольца на «Шлюзе» начали возводить одноэтажную пристройку и, предположительно, тут будут магазины.  

Как сообщили в администрации Советского района в ответе на запрос корреспондента НГС, нестационарный объект начали строить у дома на Русской, 5. Этот земельный участок предназначен для обслуживания дома.

«Размещение объекта ведётся в нарушение пункта 2.2.5.4 правил благоустройства территории города Новосибирска <...>. Ранее при поступлении в администрацию Советского района обращений по вопросам возможности размещения нестационарного объекта в границах многоквартирного жилого дома № 5 по улице Русской администрацией района давались разъяснения, что 

размещение нестационарных объектов на данном земельном участке с соблюдением действующих норм и правил не представляется возможным», 

— объяснили в администрации Советского района.

Районные власти обратились в прокуратуру Советского района и передали информацию о строительстве в Росреестр, МЧС и ГИБДД.

В апреле Сибирское управление Ростехнадзора нашло нарушения в работе рынка в Советском районе Новосибирска, которым владеет помощница депутата Заксобрания Алексея Андреева.

А в начале июня НГС рассказывал о доме, который построили вокруг электрического столба — опора линии электропередачи находится внутри здания, а из крыши торчит верхушка столба с проводами. Из-за этого здание требуют снести «Региональные электрические сети».

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КОММЕНТАРИИ (28)

Андрей
13 июн 2019 в 10:46

Снести нафиг. Очередная пивнуха будет.

Иван
13 июн 2019 в 10:46

Прям на кольце практически стройка..) Ваще ничего не боятся.

Роман (СуперТуз)
13 июн 2019 в 10:29

чинушам витя не откатил. Начали гундеть. При новой власти кремлеботов всех уведут в места