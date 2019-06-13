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Спорт

Владимир Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Бостон Брюинз» в решающем матче плей-офф НХЛ

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Владимир Тарасенко помог своей команде взять главный трофей НХЛ

Фото: nhl.com

Сегодня, 13 июня, воспитанник новосибирского хоккея Владимир Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли.

В Национальной хоккейной лиге завершился решающий матч за главный трофей — победу одержал клуб «Сент-Луис Блюз», который победил «Бостон Брюинз» со счётом 4:1.

Таким образом, команда Владимира Тарасенко одержала победу в 4 матчах финальной серии плей-офф и выиграла Кубок.

При этом сам Тарасенко за игру набрал одно очко — он сделал результативную передачу в третьем периоде, когда была заброшена третья шайба.

По традиции игрок команды, победившей в розыгрыше Кубка Стэнли, провозит трофей по своим родным городам. В прошлом году Кубок привозили в Новокузнецк

Фото: Елена Громкова / НГС

В этом сезоне Владимир Тарасенко впервые прошёл до финала в розыгрыше Кубка Стэнли.

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Елена Громкова

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КОММЕНТАРИИ (46)

С той стороны
13 июн 2019 в 09:45

ни что так не раздражает в новостях как слова "тарасенко" и "путин" . Просто надоело уже.

Дмитрий
13 июн 2019 в 09:54

ДА! ОНИ СДЕЛАЛИ ЭТО!!! Последняя команда регулярки в НХЛ! Пробилась в финал первый раз за 49 лет! И взяла свой первый кубок в истории!!!

mikki
13 июн 2019 в 09:48

Мы верили! У мишек случилась медвежья болезнь:)
КС посетит Новосибирск, а не Чехию, как считали некоторые горе-прогнозисты!