В Новосибирске возникла острая нехватка рабочих и медиков

Специалисты портала по поиску работы Зарплата.ру подсчитали, в какой сфере в Новосибирске появилось больше всего вакансий с начала года.

«Сфера, в которой зафиксирован наибольший рост предложений к лету, это "Рабочий персонал". Здесь наблюдается увеличение количества вакансий на 49%. Также значительное повышение можно увидеть в сферах "Медицина и фармация" — на 34%, "ТЭК, энергетика, добыча сырья" — на 32%, "Промышленность" — на 30%», — говорится в выводах исследования.

Наибольшее падение в числе вакансий в Новосибирске произошло в сфере «Маркетинг, реклама, PR» — к лету количество предложений упало на 50%. Также ощутимо уменьшилось количество вакансий в «ИТ и Интернет» — на 42%.