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Работа

В Новосибирске возникла острая нехватка рабочих и медиков

Количество вакансий по рабочим специальностям выросло в два раза

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Число вакансий по рабочим специальностям выросло в два раза

Фото: Александр Ощепков / НГС

Специалисты портала по поиску работы Зарплата.ру подсчитали, в какой сфере в Новосибирске появилось больше всего вакансий с начала года.

«Сфера, в которой зафиксирован наибольший рост предложений к лету, это "Рабочий персонал". Здесь наблюдается увеличение количества вакансий на 49%. Также значительное повышение можно увидеть в сферах "Медицина и фармация" — на 34%, "ТЭК, энергетика, добыча сырья" — на 32%, "Промышленность" — на 30%», — говорится в выводах исследования.

Наибольшее падение в числе вакансий в Новосибирске произошло в сфере «Маркетинг, реклама, PR» — к лету количество предложений упало на 50%. Также ощутимо уменьшилось количество вакансий в «ИТ и Интернет» — на 42%.

Как показало исследование, к июню с начала года количество вакансий в Новосибирске выросло на 10%. Причем самый большой рост произошел в апреле.

Количество резюме к началу июня увеличилось незначительно — всего на 6,5%. Наибольший рост — почти в 3 раза — произошел в сфере «Маркетинг, реклама, PR».

«Несмотря на то, что летний период считается не самым удачным временем для поиска работы, мы рекомендуем кандидатам не прекращать искать работу мечты. Часто именно летом компании испытывают наиболее сильный кадровый голод и готовы идти на компромиссные решения в процессе найма сотрудников. Обычно в это время конкуренция между соискателями на одну вакансию резко падает, что повышает шансы на трудоустройство среди тех, кто не отдал предпочтение отпускам и постоянным вылазкам на дачу», — говорит Иван Чирков, бренд-директор портала Зарплата.ру.

Сегодня на одно рабочее место в Новосибирске в среднем претендует 41 человек. Средняя заработная плата на начало июня в городе составляет 36 971 рубль, по данным портала.

На прошлой неделе Зарплата.ру рассказывала, на какую зарплату рассчитывают новосибирцы в возрасте от 21 до 24 лет.

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КОММЕНТАРИИ (10)

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Фёдор Иванович
13 июн 2019 в 08:17

Пусть воры сросшиеся с вертикалью и их бесчисленная армия пропагандёров, сами идут и работают в Сибири за 25-30к до 65 лет. Они создали такие условия, им и работать. А мы им будем рассказывать пз каждого утюга о том как они хорошо живут, а весь загнивающий запад им завидует.
Дожились, уже даже гастарбайтеры из беднейших республик планеты не соглашаются на эту разводку.

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Ржака
13 июн 2019 в 08:02

Работа есть но Платят копейки поэтому народ и не идёт... Сам получаю 80 тысяч в месяц... Мне хватает...

Пита
13 июн 2019 в 08:39

"Работодатели" (поглотители денег), вы и дальше предлагайте зарплату в три копейки - будете увеличивать количество мигрантов на вакансиях медиков и рабочих.