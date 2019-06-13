Юные модели из Новосибирска выиграли два международных конкурса красоты

На полуострове Кассандра в Греции завершились два детских конкурса красоты — Little Supermodel of the World 2019 и Children's Professional Model of the World 2019. В них участвовали четыре юные модели из Новосибирска.

По словам сопровождающей девочек Ирины Горной, перед основным конкурсным этапом был онлайн-кастинг, куда были отправлены видеовизитки моделей.

«Их согласовывало международное жюри из шести человек. Прошло более двух месяцев, прежде чем мы узнали результаты отбора» — пояснила она корреспонденту НГС.