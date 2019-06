Юные модели из Новосибирска выиграли два международных конкурса красоты

На полуострове Кассандра в Греции завершились два детских конкурса красоты — Little Supermodel of the World 2019 и Children's Professional Model of the World 2019. В них участвовали четыре юные модели из Новосибирска.

По словам Ирины, в день основного конкурса произошёл форс-мажор. Но он не помешал девочкам выступить хорошо.

«Перед началом финала пошел дождь и пока убирали воду с подиума, чтобы обеспечить максимальную безопасность моделям, прошло целых 40 минут. В итоге, конкурсная программа завершилась почти в час ночи. Все выстояли!», — рассказала она.

В конкурсе Little Supermodel of the World 2019 Алёна Леньшина заняла первое место в своей возрастной категории 4-5 лет. Полина Логинова в категории 13-15 лет выиграла конкурс Children's Professional Model of the World 2019. Ещё одна модель Анастасия Желнина в категории 11-12 лет выиграла конкурс The Best podium model of the World 2019 из заняла первое место в фестивале «Созвездие Эллады». Четвёртая юная модель Екатерина Турсукова приняла участие в конкурсной программе, поддерживая тем самым своих землячек, решением организаторов и директора конкурсов была удостоена титула Best Star Model of the World 2019.

Всего в конкурсе приняли участие 40 девочек из десяти стран мира.