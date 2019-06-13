Юные модели из Новосибирска выиграли два международных конкурса красоты

Привет! Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.
Привет! Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.
6 мая 2019
Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
На полуострове Кассандра в Греции завершились два детских конкурса красоты — Little Supermodel of the World 2019 и Children's Professional Model of the World 2019. В них участвовали четыре юные модели из Новосибирска.
По словам сопровождающей девочек Ирины Горной, перед основным конкурсным этапом был онлайн-кастинг, куда были отправлены видеовизитки моделей.
«Их согласовывало международное жюри из шести человек. Прошло более двух месяцев, прежде чем мы узнали результаты отбора» — пояснила она корреспонденту НГС.
По словам Ирины, в день основного конкурса произошёл форс-мажор. Но он не помешал девочкам выступить хорошо.
«Перед началом финала пошел дождь и пока убирали воду с подиума, чтобы обеспечить максимальную безопасность моделям, прошло целых 40 минут. В итоге, конкурсная программа завершилась почти в час ночи. Все выстояли!», — рассказала она.
В конкурсе Little Supermodel of the World 2019 Алёна Леньшина заняла первое место в своей возрастной категории 4-5 лет. Полина Логинова в категории 13-15 лет выиграла конкурс Children's Professional Model of the World 2019. Ещё одна модель Анастасия Желнина в категории 11-12 лет выиграла конкурс The Best podium model of the World 2019 из заняла первое место в фестивале «Созвездие Эллады». Четвёртая юная модель Екатерина Турсукова приняла участие в конкурсной программе, поддерживая тем самым своих землячек, решением организаторов и директора конкурсов была удостоена титула Best Star Model of the World 2019.
Всего в конкурсе приняли участие 40 девочек из десяти стран мира.