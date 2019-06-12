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Спорт

Новосибирский пауэрлифтер в седьмой раз выиграл золото чемпионата мира

Сергей Федосиенко успешно выступил в Швеции

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Общая сумма спортсмена в троеборье — 635 килограммов

Фото: Международная федерация пауэрлифтинга powerlifting.sport

Новосибирец Сергей Федосиенко стал победителем чемпионата мира по пауэрлифтингу, который проходил в Швеции. Спортсмен завоевал золотую медаль в классическом троеборье.

«В седьмой раз заслуженный мастер спорта России Сергей Федосиенко выиграл золото чемпионата мира по пауэрлифтингу в дисциплине троеборье классическое (без использования специальной экипировки)», — сообщили в пресс-службе Федерации пауэрлифтинга Новосибирской области.

Сергей занял первое место среди мужчин в весовой категории 59 килограммов. Общая сумма троеборья составила 635 килограммов: 222,5 кг — приседание, 167,5 кг — жим лёжа, 245 кг — становая тяга.

Второе место  занял представитель Эквадора с общей суммой 602,5 килограмма, третье — спортсмен из Японии (587,5 килограмма).

В начале февраля сибирячка Валентина Верменюк стала бронзовым призёром чемпионата России по пауэрлифтингу.

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