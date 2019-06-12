Новосибирский пауэрлифтер в седьмой раз выиграл золото чемпионата мира

Новосибирец Сергей Федосиенко стал победителем чемпионата мира по пауэрлифтингу, который проходил в Швеции. Спортсмен завоевал золотую медаль в классическом троеборье.

«В седьмой раз заслуженный мастер спорта России Сергей Федосиенко выиграл золото чемпионата мира по пауэрлифтингу в дисциплине троеборье классическое (без использования специальной экипировки)», — сообщили в пресс-службе Федерации пауэрлифтинга Новосибирской области.



Сергей занял первое место среди мужчин в весовой категории 59 килограммов. Общая сумма троеборья составила 635 килограммов: 222,5 кг — приседание, 167,5 кг — жим лёжа, 245 кг — становая тяга.