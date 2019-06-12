Такси для правительства: Травников одобрил диспетчерскую службу для поездок чиновников

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о том, что его подчинённые перейдут на новую систему поездок по служебным делам.
«Конечно же, потенциал для оптимизации расходов есть в каждой сфере, в том числе и в использовании автомобилей. <…> Недавно я одобрил в том числе и определённую централизацию, то есть не закрепление автомобилей за отдельными чиновниками, <…> а организацию диспетчерского обслуживания, то есть когда человек может заказать автомобиль для какой-то своей служебной поездки, а не держать его под боком целый день. Начинаем это с определённого уровня управления, посмотрим эффект <…> и, самое главное, удобство использования и дальше примем решение о расширении этого проекта», — рассказал Андрей Травников сегодня, 12 июня, в интервью видеоблогеру Тимуру Ханову.
По словам губернатора, в перспективе чиновники могут даже перейти на аутсорсинг и заменить диспетчерскую службу службой такси.
«Держать персональный автомобиль с восьми до восьми [часов] — это дороже, чем воспользоваться автомобилем, пускай даже сторонним, два раза в день», — сказал Андрей Травников.
Этой весной вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова заметили на улице Холодильной, когда он завозил ребёнка в детсад на служебной Toyota Camry. В свою очередь, мэр Анатолий Локоть заявил, что автомобиль вице-мэра не отклонялся от курса при поездке из дома на работу, а если Скатов и завёз ребёнка по пути, то в этом нет ничего особенного.