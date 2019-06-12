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Политика

Такси для правительства: Травников одобрил диспетчерскую службу для поездок чиновников

Им придётся отказаться от персональных служебных машин

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Андрей Травников выступил за то, чтобы чиновники отказались от персональных служебных машин и вызывали их через диспетчера для конкретных поездок

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о том, что его подчинённые перейдут на новую систему поездок по служебным делам.

«Конечно же, потенциал для оптимизации расходов есть в каждой сфере, в том числе и в использовании автомобилей. <…> Недавно я одобрил в том числе и определённую централизацию, то есть не закрепление автомобилей за отдельными чиновниками, <…> а организацию диспетчерского обслуживания, то есть когда человек может заказать автомобиль для какой-то своей служебной поездки, а не держать его под боком целый день. Начинаем это с определённого уровня управления, посмотрим эффект <…> и, самое главное, удобство использования и дальше примем решение о расширении этого проекта», — рассказал Андрей Травников сегодня, 12 июня, в интервью видеоблогеру Тимуру Ханову.

По словам губернатора, в перспективе чиновники могут даже перейти на аутсорсинг и заменить диспетчерскую службу службой такси.

«Держать персональный автомобиль с восьми до восьми [часов] — это дороже, чем воспользоваться автомобилем, пускай даже сторонним, два раза в день», — сказал Андрей Травников.

Этой весной вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова заметили на улице Холодильной, когда он завозил ребёнка в детсад на служебной Toyota Camry. В свою очередь, мэр Анатолий Локоть заявил, что автомобиль вице-мэра не отклонялся от курса при поездке из дома на работу, а если Скатов и завёз ребёнка по пути, то в этом нет ничего особенного

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ТЕГИ

Андрей Травниковслужебные автомобили

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КОММЕНТАРИИ (51)

Угу.
12 июн 2019 в 22:41

Бесплатный совет товарищу Травникову!Поскольку изобрели общественный транспорт, рекомендуется слугам народа, кататься с этим самым народом,это сближает и на Левада-центре можно сьэкономить.P.S да и много нового о себе узнать.

Кукиш
12 июн 2019 в 22:45

Достаточно дельное предложение сделал наш губернатор, давно пора было на такси пересесть.

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Татьяна Маррина
12 июн 2019 в 22:41

У многих компанией уже давно договора с таксопарками. Очень удобно и действительно дешевле обходится.