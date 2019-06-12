Такси для правительства: Травников одобрил диспетчерскую службу для поездок чиновников

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о том, что его подчинённые перейдут на новую систему поездок по служебным делам.

«Конечно же, потенциал для оптимизации расходов есть в каждой сфере, в том числе и в использовании автомобилей. <…> Недавно я одобрил в том числе и определённую централизацию, то есть не закрепление автомобилей за отдельными чиновниками, <…> а организацию диспетчерского обслуживания, то есть когда человек может заказать автомобиль для какой-то своей служебной поездки, а не держать его под боком целый день. Начинаем это с определённого уровня управления, посмотрим эффект <…> и, самое главное, удобство использования и дальше примем решение о расширении этого проекта», — рассказал Андрей Травников сегодня, 12 июня, в интервью видеоблогеру Тимуру Ханову.

