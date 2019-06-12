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Город

В Новосибирске после концерта Валерии полиция закрыла оба перехода через Большевистскую

Люди перешли улицу прямо по дороге

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Люди идут прямо через улицу

Фото: Елена Громкова / НГС

Сегодня вечером в Новосибирске на Михайловской набережной выступила певица Валерия. Её собрались послушать тысячи новосибирцев. Сразу после концерта толпа двинулась к двум пешеходным переходам, однако не смогли через них пройти.

Никто не объяснил, почему переходы закрыли

Фото: Елена Громкова / НГС

По наблюдениям корреспондента НГС, полицейские перекрыли оба перехода, пропуская в них только людей с детьми. Из-за этого у Речного вокзала собралась толпа. Для того, чтобы люди могли перейти улицу, сотрудники полиции организовали переход прямо по улице Большевистской под Коммунальным мостом. 

Фото: Елена Громкова / НГС

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области получить оперативный комментарий по данной ситуации не удалось — в ведомстве не брали трубку.

Сегодня власти показали проект нового надземного перехода через Большевистскую — его построят через два года.

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КОММЕНТАРИИ (18)

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0l0
12 июн 2019 в 22:01

Стадо в стойло пошло, до следующего скрепного праздника...

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Ржака
12 июн 2019 в 21:57

Каждый год одно и то же... Удивите меня...

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Matrix_Agent
12 июн 2019 в 22:02

А говорят, на еду у людей денег не хватает и всякие фитнесы на каждом шагу.