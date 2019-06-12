В Новосибирске после концерта Валерии полиция закрыла оба перехода через Большевистскую

Сегодня вечером в Новосибирске на Михайловской набережной выступила певица Валерия . Её собрались послушать тысячи новосибирцев . Сразу после концерта толпа двинулась к двум пешеходным переходам, однако не смогли через них пройти.

Никто не объяснил, почему переходы закрыли

По наблюдениям корреспондента НГС, полицейские перекрыли оба перехода, пропуская в них только людей с детьми. Из-за этого у Речного вокзала собралась толпа. Для того, чтобы люди могли перейти улицу, сотрудники полиции организовали переход прямо по улице Большевистской под Коммунальным мостом.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области получить оперативный комментарий по данной ситуации не удалось — в ведомстве не брали трубку.

Сегодня власти показали проект нового надземного перехода через Большевистскую — его построят через два года.