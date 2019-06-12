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Происшествия

В Центральном районе водитель выехал на встречку и устроил ДТП (видео)

Он хотел въехать на кольцевое движение

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Фото: предоставлено Новосибирской службой эвакуации «АСТ-54» Vk.com/act54

В среду, 12 июня, в Центральном районе Новосибирска столкнулись «Хендай» и универсал «Ниссан». 

«Около 17:00 в районе пересечения улиц Ипподромской и Фрунзе столкнулись два автомобиля <...>. На место аварии выезжали сотрудники Госавтоинспекции», — подтвердили информацию в полиции. 

На видео с камер видно, что водитель «Хендая» выезжает на встречную полосу, чтобы заехать на кольцо, где врезается в универсал. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в ДТП пострадали три человека: девушка и ребёнок из «Ниссана» и один из пассажиров второй машины.

На номер 112 поступало сообщение об аварии. На месте работала скорая помощь. В полиции информации о пострадавших пока нет.

Вчера вечером «Ниссан» и «Лада» не поделили дорогу в Заельцовском районе — оба автомобиля получили повреждения.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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МамаМия
12 июн 2019 в 20:21

Очередная подстава от этого,ну как его..

вася навальнёнок
12 июн 2019 в 20:16

Навального задержали в Маскве на митинге 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭👎

cerb
12 июн 2019 в 20:18

0:19..
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