На Михайловской набережной выступила певица Валерия

Сегодня вечером, 12 июня, в Новосибирске проходят праздничные мероприятия в честь Дня России. Хедлайнером мероприятия стала певица Валерия. Её выступление началось в 20:00.

По ходу выступления певица неоднократно признавалась жителям города в любви и восхищалась их выносливостью (концерт на Михайловской набережной начался в 13:00).

«Сегодня у нас у всех большой праздник и я решила встретить его с вами», - объяснила Валерия своё появление на концерте.