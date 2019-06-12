На Михайловской набережной выступила певица Валерия

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6 мая 2019
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Сегодня вечером, 12 июня, в Новосибирске проходят праздничные мероприятия в честь Дня России. Хедлайнером мероприятия стала певица Валерия. Её выступление началось в 20:00.
По ходу выступления певица неоднократно признавалась жителям города в любви и восхищалась их выносливостью (концерт на Михайловской набережной начался в 13:00).
«Сегодня у нас у всех большой праздник и я решила встретить его с вами», - объяснила Валерия своё появление на концерте.
По ходу концерта певица не забыла прорекламировать свой инстаграм, который, по её словам, ведет сама, не доверяя это важное дело никому. Добрый слов удостоилась и обувная сеть «Вестфалика» (Валерия является лицом этого бренда уже несколько лет).
Послушать звезду пришло много людей - ими была заполнена вся центральная лестница и газоны по краям. Многие снимали происходящее на смартфоны, некоторые подпевали.
Выступление хедлайнера мероприятия, приуроченного к празднованию Дня России в Новосибирске, осуществляется за счет средств федерального бюджета, — также говорится в ответе, который передала пресс-служба губернатора и правительства.
Точную сумму, потраченную на на приглашение звезды, в правительстве не уточнили.