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Город

На Михайловской набережной выступила певица Валерия

Посмотреть на неё собралось множество новосибирцев

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Певица выступала почти час

Фото: Стас Соколов / НГС

Сегодня вечером, 12 июня, в Новосибирске проходят праздничные мероприятия в честь Дня России. Хедлайнером мероприятия стала певица Валерия. Её выступление началось в 20:00.

Послушать Валерию пришли тысячи горожан

Фото: Стас Соколов / НГС

По ходу выступления певица неоднократно признавалась жителям города в любви и восхищалась их выносливостью (концерт на Михайловской набережной начался в 13:00). 

«Сегодня у нас у всех большой праздник и я решила встретить его с вами», - объяснила Валерия своё появление на концерте.

Певица осталась довольна публикой

Фото: Стас Соколов / НГС

По ходу концерта певица не забыла прорекламировать свой инстаграм, который, по её словам, ведет сама, не доверяя это важное дело никому. Добрый слов удостоилась и обувная сеть «Вестфалика» (Валерия является лицом этого бренда уже несколько лет). 

Множество новосибирцев пришли посмотреть на звезду

Фото: Стас Соколов / НГС

Послушать звезду пришло много людей - ими была заполнена вся центральная лестница и газоны по краям. Многие снимали происходящее на смартфоны, некоторые подпевали.  

На концерт пришли люди разных возрастов - от детей до пенсионеров

Фото: Стас Соколов / НГС

Выступление хедлайнера мероприятия, приуроченного к празднованию Дня России в Новосибирске, осуществляется за счет средств федерального бюджета, — также говорится в ответе, который передала пресс-служба губернатора и правительства.

Фото: Стас Соколов / НГС

Точную сумму, потраченную на на приглашение звезды, в правительстве не уточнили.

Сегодня днём на Михайловской набережной собрались тысячи новосибирцев, чтобы отметить праздник.

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ТЕГИ

ВалерияМихайловская набережнаяДень России — 2019

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КОММЕНТАРИИ (70)

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соседский кoт 😼
12 июн 2019 в 20:54

Гнать её со сцены! Песни тупые и ни о чём!

вася
12 июн 2019 в 20:55

Моя любимая певица, а навальнята её терпеть не могут, они любят только "Океан Эльзы" с Львiвцом Вакарчуком )))))))).

avera
12 июн 2019 в 21:00

Придворные певуны.