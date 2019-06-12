Маленькая девочка утонула в Ине: погибшую не могут найти второй день

В Новосибирской области маленькая девочка утонула в реке — её тело так и не нашли, на месте работают следователи.

Происшествие случилось возле села Буготак, рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

По его информации, девочка утонула в Ине ещё во вторник, 11 июня, но информация о случившемся поступила к следователям только сегодня. Подробности происшествия выясняются.

«Организована доследственная проверка. В настоящее время на месте происшествия проводится осмотр, а также ведутся поисковые мероприятия по установлению тела погибшей», — передал Дмитрий Чечулин.