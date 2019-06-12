12 июня среда
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 64.52
eur 73.04
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 64.52
eur 73.04
Происшествия

Маленькая девочка утонула в Ине: погибшую не могут найти второй день

На место происшествия приехали следователи

Поделиться

1 334
12 Обсудить

Все новости

Все новости

Ребёнок утонул возле села Буготак Тогучинского района

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирской области маленькая девочка утонула в реке — её тело так и не нашли, на месте работают следователи.

Происшествие случилось возле села Буготак, рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

По его информации, девочка утонула в Ине ещё во вторник, 11 июня, но информация о случившемся поступила к следователям только сегодня. Подробности происшествия выясняются.

«Организована доследственная проверка. В настоящее время на месте происшествия проводится осмотр, а также ведутся поисковые мероприятия по установлению тела погибшей», — передал Дмитрий Чечулин.

Он пояснил, что пока не располагает точной информации о возрасте девочке.

По данным из соцсетей, утонувшей было 7 лет. 

В начале недели ещё один ребёнок утонул в Новосибирске во время купания в Ине: 13-летний мальчик пытался доплыть до острова, но не рассчитал своих сил и не справился с течением. 

По теме

ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

утонул ребёнок

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (12)

Фото пользователя
elka                 
12 июн 2019 в 19:40

Слезы наворачиваются,когда читаю такие статьи. Царство небесное...

Елка
12 июн 2019 в 19:40

Ко-ко-ко, кудах-тах-тах.

Непонятно
12 июн 2019 в 19:49

У журналиста наркоту они быстро установили, а два дня не установить возраст ребенка это конечно целая история. Дитё жалко конечно очень!!!