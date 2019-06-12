Маленькая девочка утонула в Ине: погибшую не могут найти второй день

В Новосибирской области маленькая девочка утонула в реке — её тело так и не нашли, на месте работают следователи.
Происшествие случилось возле села Буготак, рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
По его информации, девочка утонула в Ине ещё во вторник, 11 июня, но информация о случившемся поступила к следователям только сегодня. Подробности происшествия выясняются.
«Организована доследственная проверка. В настоящее время на месте происшествия проводится осмотр, а также ведутся поисковые мероприятия по установлению тела погибшей», — передал Дмитрий Чечулин.
Он пояснил, что пока не располагает точной информации о возрасте девочке.
По данным из соцсетей, утонувшей было 7 лет.
В начале недели ещё один ребёнок утонул в Новосибирске во время купания в Ине: 13-летний мальчик пытался доплыть до острова, но не рассчитал своих сил и не справился с течением.