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Город

Новосибирцы высадили деревья на скандальной стройке бизнес-центра на Советской

Теперь возле лицея «Надежда Сибири» растут маленькие ёлочки и рябинки

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Новосибирцы решили превратить площадку под строительство в зелёную зону

Фото: Наталья Житина

Новосибирские активисты высадили деревья возле лицея № 22 «Надежда Сибири», где запланировано строительство бизнес-центра.

В посадках приняло участие около 20–30 человек, включая детей, рассказала одна из участниц акции Светлана Андреева.

По её словам, высадку деревьев организовал Дмитрий Шахов (заместитель председателя областного отделения «Всероссийского общества охраны природы». — Прим. ред): он привёз и саженцы, и инвентарь. К организатору присоединились местные жители, увидевшие, что возле лицея копают ямы.

«Позвали <...> соседей, родители поучаствовали, [депутат Заксобрания Новосибирской области] Дарья Украинцева подъехала с мужем — они недалеко как раз были. Высадили мы порядка тридцати деревьев — рябины в основном и несколько ёлок.<...> Высадили с надеждой, что эта территория будет передана лицею впоследствии», – пояснила Светлана Андреева.

Теперь возле лицея «Надежда Сибири» растут маленькие ёлочки и рябинки

Фото: Наталья Житина

В акции по высадке деревьев приняли участие около 30 человек

Фото: Наталья Житина

Активисты надеются на то, что стройка в этом месте не возобновится

Фото: Наталья Житина

Скандал вокруг этого места начался ещё осенью 2018 года, когда застройщик вырубил деревья рядом с лицеем, чтобы подготовить площадку к строительству. За вырубку «АльянсСтрой» заплатил 24 тысячи рублей. После на место приехали общественники и жильцы соседних домов, которые потребовали остановить стройку. Вскоре мэр Новосибирска Анатолий Локоть отозвал разрешение на строительство бизнес-центра. Но позже суд отменил это распоряжение

На фоне судебных тяжб с конца февраля у лицея появилась строительная техника — рабочие начали бурить скважины под сваи. А в марте встречный иск к застройщику подал в Арбитраж и сам лицей «Надежда Сибири» — руководство лицея потребовало вернуть участок мэрии и запретить на нём стройку

В минувшую субботу сотни школьников, общественников и родителей вышли на митинг против строительства у лицея — они подписали письмо прокурору и губернатору. А вчера, 11 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что Железнодорожный районный суд принял иск лицея о признании незаконным ранее выданного разрешения на строительство. При этом суд принял обеспечительные меры — приостановил действие разрешения на строительство и ввёл запрет на любые подготовительные и строительные работы на этом участке.

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КОММЕНТАРИИ (39)

Marik774
12 июн 2019 в 18:56

Если бы этому делу не дали такую огласку, мэрия палец о палец не ударила бы для решения этой проблемы!

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Думкан
12 июн 2019 в 19:19

Стройте бизнес - центры на окраинах, там где полно свободной земли и пустырей..

Демократ
12 июн 2019 в 19:00

Кто там вообще придумал что-то стоить? Там места мало совсем, а этот "сквер" это вообще прикол, у любой хрущевки возле подъезда такие скверы. Там еще какой-то киоск заброшенный стоял годами, туда все заскакивали отлить, я тоже его тестил