Новосибирцы высадили деревья на скандальной стройке бизнес-центра на Советской

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6 мая 2019
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Новосибирцы решили превратить площадку под строительство в зелёную зону
Фото: Наталья Житина
Новосибирские активисты высадили деревья возле лицея № 22 «Надежда Сибири», где запланировано строительство бизнес-центра.
В посадках приняло участие около 20–30 человек, включая детей, рассказала одна из участниц акции Светлана Андреева.
По её словам, высадку деревьев организовал Дмитрий Шахов (заместитель председателя областного отделения «Всероссийского общества охраны природы». — Прим. ред): он привёз и саженцы, и инвентарь. К организатору присоединились местные жители, увидевшие, что возле лицея копают ямы.
«Позвали <...> соседей, родители поучаствовали, [депутат Заксобрания Новосибирской области] Дарья Украинцева подъехала с мужем — они недалеко как раз были. Высадили мы порядка тридцати деревьев — рябины в основном и несколько ёлок.<...> Высадили с надеждой, что эта территория будет передана лицею впоследствии», – пояснила Светлана Андреева.
В минувшую субботу сотни школьников, общественников и родителей вышли на митинг против строительства у лицея — они подписали письмо прокурору и губернатору. А вчера, 11 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что Железнодорожный районный суд принял иск лицея о признании незаконным ранее выданного разрешения на строительство. При этом суд принял обеспечительные меры — приостановил действие разрешения на строительство и ввёл запрет на любые подготовительные и строительные работы на этом участке.