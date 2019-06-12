Новосибирцы высадили деревья на скандальной стройке бизнес-центра на Советской

По её словам, высадку деревьев организовал Дмитрий Шахов ( заместитель председателя областного отделения «Всероссийского общества охраны природы» . — Прим. ред): он привёз и саженцы, и инвентарь. К организатору присоединились местные жители, увидевшие, что возле лицея копают ямы.

«Позвали <...> соседей, родители поучаствовали, [депутат Заксобрания Новосибирской области] Дарья Украинцева подъехала с мужем — они недалеко как раз были. Высадили мы порядка тридцати деревьев — рябины в основном и несколько ёлок.<...> Высадили с надеждой, что эта территория будет передана лицею впоследствии», – пояснила Светлана Андреева.

Активисты надеются на то, что стройка в этом месте не возобновится

Скандал вокруг этого места начался ещё осенью 2018 года, когда застройщик вырубил деревья рядом с лицеем, чтобы подготовить площадку к строительству. За вырубку «АльянсСтрой» заплатил 24 тысячи рублей. После на место приехали общественники и жильцы соседних домов, которые потребовали остановить стройку. Вскоре мэр Новосибирска Анатолий Локоть отозвал разрешение на строительство бизнес-центра. Но позже суд отменил это распоряжение.



На фоне судебных тяжб с конца февраля у лицея появилась строительная техника — рабочие начали бурить скважины под сваи. А в марте встречный иск к застройщику подал в Арбитраж и сам лицей «Надежда Сибири» — руководство лицея потребовало вернуть участок мэрии и запретить на нём стройку.

