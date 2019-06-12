С балалайкой и воздушными шарами: тысячи новосибирцев собрались на Михайловской набережной

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6 мая 2019
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Набережную заполнили горожане, которые приехали сюда просто погулять
Фото: Стас Соколов / НГС
В Новосибирске продолжается празднование Дня России: на Михайловской набережной проходит концерт. Зрители заполнили пространство возле сцены, но куда больше горожан приехали просто погулять вдоль реки в этот погожий день.
Именно на Михайловской набережной в этом году находится эпицентр праздничных мероприятий по случаю Дня России. Здесь установлена большая сцена, на которой с 13:00 идет непрекращающийся концерт исполнителей самого разного рода, — от оркестра народных инструментов до танцевальных коллективов.
Доступ в зону вокруг сцены перекрыт оградой и рамками — чтобы попасть внутрь, нужно пройти досмотр. Своего рода амфитеатр, который образует центральная часть спускающейся к воде лестницы, неплотно заполнен зрителями. Среди собравшихся много студентов в стройотрядовских куртках, которые приехали сюда организованно.
Несмотря на то, что формально День России знаменует собой рождение новой страны, организаторы концерта решили опереться преимущественно на классический репертуар: народную музыку и советские хиты. Когда в парк пришёл корреспондент НГС, пространство вокруг заполняло соло на балалайке. Позади сцены, у поставленных для артистов палаток, разминались перед выходом на сцену танцоры.
За пределами охраняемой зоны течёт обычная жизнь выходного дня. Разве что сразу за сценой звучит хип-хоп и молодой человек в яркой рубахе с цветами и ананасами призывает зрителей к близящемуся танцевальному поединку.
Но больше всего горожан в этот день привлекла сама набережная. Люди просто гуляют, фотографируются и общаются. Довольно много горожан спустилось к воде, чтобы пройтись по кромке или посидеть на камнях.