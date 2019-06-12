С балалайкой и воздушными шарами: тысячи новосибирцев собрались на Михайловской набережной

В Новосибирске продолжается празднование Дня России: на Михайловской набережной проходит концерт. Зрители заполнили пространство возле сцены, но куда больше горожан приехали просто погулять вдоль реки в этот погожий день.

Волонтёры раздают желающим шарики в цвет российского флага Фото: Стас Соколов / НГС

Именно на Михайловской набережной в этом году находится эпицентр праздничных мероприятий по случаю Дня России. Здесь установлена большая сцена, на которой с 13:00 идет непрекращающийся концерт исполнителей самого разного рода, — от оркестра народных инструментов до танцевальных коллективов.



На набережной собралось много студентов Фото: Стас Соколов / НГС

Доступ в зону вокруг сцены перекрыт оградой и рамками — чтобы попасть внутрь, нужно пройти досмотр. Своего рода амфитеатр, который образует центральная часть спускающейся к воде лестницы, неплотно заполнен зрителями. Среди собравшихся много студентов в стройотрядовских куртках, которые приехали сюда организованно.



Зрители смогли послушать выступление оркестра народных инструментов Фото: Стас Соколов / НГС

Несмотря на то, что формально День России знаменует собой рождение новой страны, организаторы концерта решили опереться преимущественно на классический репертуар: народную музыку и советские хиты. Когда в парк пришёл корреспондент НГС, пространство вокруг заполняло соло на балалайке. Позади сцены, у поставленных для артистов палаток, разминались перед выходом на сцену танцоры.



За основной сценой проходят танцевальные поединки Фото: Стас Соколов / НГС

За пределами охраняемой зоны течёт обычная жизнь выходного дня. Разве что сразу за сценой звучит хип-хоп и молодой человек в яркой рубахе с цветами и ананасами призывает зрителей к близящемуся танцевальному поединку.



По набережной идёт нескончаемый поток людей Фото: Стас Соколов / НГС

Но больше всего горожан в этот день привлекла сама набережная. Люди просто гуляют, фотографируются и общаются. Довольно много горожан спустилось к воде, чтобы пройтись по кромке или посидеть на камнях.



Зрители устроились на трибунах, чтобы посмотреть праздничный концерт Фото: Стас Соколов / НГС