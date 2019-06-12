Рабочие убрали забор на месте незаконной стройки напротив цирка

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6 мая 2019
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От синего строительного забора остались лишь металлические столбики
Фото: Алина Поллер
Сегодня, 12 июня, рабочие начали убирать синий строительный забор возле здания № 50 на улице Челюскинцев, через дорогу от цирка, — ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал, что в этом месте снова будет сквер.
О том, что забор на Челюскинцев начали демонтировать, корреспонденту НГС сообщила читатель Алина Поллер.
«Где-то неделю назад начали закапывать траншею, а сегодня забор срезают — <...> освобождают территорию», — рассказала горожанка.
Она уточнила, что металлические столбики на фото — это опоры, которые остались от ограждения.