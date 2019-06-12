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Город

Рабочие убрали забор на месте незаконной стройки напротив цирка

Возле административного здания на Челюскинцев снова появится сквер

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От синего строительного забора остались лишь металлические столбики

Фото: Алина Поллер

Сегодня, 12 июня, рабочие начали убирать синий строительный забор возле здания № 50 на улице Челюскинцев, через дорогу от цирка, — ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал, что в этом месте снова будет сквер.

О том, что забор на Челюскинцев начали демонтировать, корреспонденту НГС сообщила читатель Алина Поллер.

«Где-то неделю назад начали закапывать траншею, а сегодня забор срезают — <...> освобождают территорию», — рассказала горожанка.

Она уточнила, что металлические столбики на фото — это опоры, которые остались от ограждения.

Теперь в этом месте снова будет сквер

Фото: Алина Поллер 

В начале 2018 года стало известно, что на улице Челюскинцев напротив цирка начали строить одноэтажное здание с парковкой. После этого активисты вышли на пикет против вырубки сквера под стройку. А через некоторое время территориальное управление Росимущества по Новосибирской области заявило о незаконности строительства этого здания. Оказалось, что разрешение на стройку застройщик получил уже после того, как у него истёк договор аренды.

В январе 2019 года этот участок передали из федеральной собственности в муниципальную — теперь город может им распоряжаться. Мэр Анатолий Локоть пообещал, что в течение лета сквер восстановят.

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Ольга Хмелевская

ТЕГИ

сквер

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КОММЕНТАРИИ (9)

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Шарик-Off
12 июн 2019 в 16:41

стройкЕЕЕЕЕЕЕЕЕ мать вашу олухи тоже мне СМИ

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Шарик-Off
12 июн 2019 в 16:41

Ошибка в заголовке!

Marik774
12 июн 2019 в 16:41

Мэр много чего перед выборами сейчас обещать будет, но только это одни пустые слова, как обычно!