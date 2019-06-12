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Новосибирские журналисты прогулялись по Красному проспекту в поддержку Ивана Голунова

На прогулку собрались сотрудники разных изданий и телеканалов

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Журналисты новосибирских СМИ прогулялись по аллее Красного проспекта под присмотром полиции

Фото: Илья Калинин / НГС

Сегодня, 12 июня, журналисты новосибирских СМИ прогулялись по аллее Красного проспекта от бюста Ивана Крылова до площади Ленина в сопровождении нескольких полицейских.

Поводом для прогулки послужило резонансное дело корреспондента издания Meduza Ивана Голунова, которого задержали якобы за продажу и изготовление наркотиков. Саму прогулку транслировал в интернет видеоблогер Тимур Ханов.

«Я ждал, что придут новосибирские журналисты и будет повод друг на друга посмотреть. Ведь не так часто бывает, когда люди из разных изданий собираются вместе и обсуждают какую-то проблему. Полагаю, что большинство новосибирских журналистов люди порядочные, добрые и честные, вот я и хотел показать скопление добрых и честных людей. <…> Ситуация с Иваном Голуновым включила в людях активность: заявили о себе многие из тех, кто никогда бы раньше не пошёл на публичные акции», — рассказал корреспонденту НГС Тимур Ханов

На прогулку пришло около двух десятков человек

Фото: Илья Калинин / НГС

В прогулке приняли участие около 20 журналистов из новосибирских СМИ: из «Тайги.инфо», НГС, «Ведомостей Законодательного собрания», НТН-24 и 49-го канала, а также фотографы и поэт Виталий Коржавин. Полицейские в форме и штатском сопровождали журналистов на протяжении всего маршрута, а в конце у отходивших от основной группы участников пытались проверить документы, чтобы установить личность.

В конце прогулки полицейские захотели проверить документы у некоторых её участников

Фото: Илья Калинин / НГС

Журналиста-расследователя издания Meduza Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня якобы за распространение и изготовление наркотиков. Вскоре стало понятно, что доказательств у полиции нет, а то, что демонстрировалось в качестве доказательств, к Голунову не относится. Журналисты российских СМИ, в том числе и новосибирцы, стали утраивать одиночные пикеты в поддержку задержанного. 11 июня с корреспондента «Медузы» сняли все обвинения, Ивана Голунова освободили. 21 июня у фонтана в сквере на Орджоникидзе заявлен митинг, на котором организаторы хотят поставить вопрос о наказании для тех, кто был причастен к фабрикации дела Голунова. 

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КОММЕНТАРИИ (33)

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почётный гражданин Левосибирска
12 июн 2019 в 16:16

Лучше бы журналисты выступили в поддержку Грудинина, против рейдерского захвата его совхоза. Это куда важнее. Тем более дело против Голунова закрыли.

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elka
12 июн 2019 в 16:16

А что погулять по Красному проспекту можно только с документами??Это вообще что такое-что за проверка документов..Совсем уже чет ей богу. Вышли журналисты проверить свободу слова в действии,а тут предъявите все-таки документ :).Вообщем считаю что с освобождением журналиста победа есть, хоть маленькая но есть, главное быть коммуникабельным, делать свою работу на 100%,быть человечным к своим коллегам и тогда есть шанс что вытащат они тебя из передряги, искусственно созданной теми кому это выгодно.

Зинаида
12 июн 2019 в 16:17

Сегодня День России, надо праздновать, а не бесцельно по Красному проспекту ходить.