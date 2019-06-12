Новосибирские журналисты прогулялись по Красному проспекту в поддержку Ивана Голунова

Сегодня, 12 июня, журналисты новосибирских СМИ прогулялись по аллее Красного проспекта от бюста Ивана Крылова до площади Ленина в сопровождении нескольких полицейских.



Поводом для прогулки послужило резонансное дело корреспондента издания Meduza Ивана Голунова, которого задержали якобы за продажу и изготовление наркотиков. Саму прогулку транслировал в интернет видеоблогер Тимур Ханов.



«Я ждал, что придут новосибирские журналисты и будет повод друг на друга посмотреть. Ведь не так часто бывает, когда люди из разных изданий собираются вместе и обсуждают какую-то проблему. Полагаю, что большинство новосибирских журналистов люди порядочные, добрые и честные, вот я и хотел показать скопление добрых и честных людей. <…> Ситуация с Иваном Голуновым включила в людях активность: заявили о себе многие из тех, кто никогда бы раньше не пошёл на публичные акции», — рассказал корреспонденту НГС Тимур Ханов

