Новосибирские журналисты прогулялись по Красному проспекту в поддержку Ивана Голунова

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6 мая 2019
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Журналисты новосибирских СМИ прогулялись по аллее Красного проспекта под присмотром полиции
Фото: Илья Калинин / НГС
Сегодня, 12 июня, журналисты новосибирских СМИ прогулялись по аллее Красного проспекта от бюста Ивана Крылова до площади Ленина в сопровождении нескольких полицейских.
Поводом для прогулки послужило резонансное дело корреспондента издания Meduza Ивана Голунова, которого задержали якобы за продажу и изготовление наркотиков. Саму прогулку транслировал в интернет видеоблогер Тимур Ханов.
«Я ждал, что придут новосибирские журналисты и будет повод друг на друга посмотреть. Ведь не так часто бывает, когда люди из разных изданий собираются вместе и обсуждают какую-то проблему. Полагаю, что большинство новосибирских журналистов люди порядочные, добрые и честные, вот я и хотел показать скопление добрых и честных людей. <…> Ситуация с Иваном Голуновым включила в людях активность: заявили о себе многие из тех, кто никогда бы раньше не пошёл на публичные акции», — рассказал корреспонденту НГС Тимур Ханов
В прогулке приняли участие около 20 журналистов из новосибирских СМИ: из «Тайги.инфо», НГС, «Ведомостей Законодательного собрания», НТН-24 и 49-го канала, а также фотографы и поэт Виталий Коржавин. Полицейские в форме и штатском сопровождали журналистов на протяжении всего маршрута, а в конце у отходивших от основной группы участников пытались проверить документы, чтобы установить личность.
Журналиста-расследователя издания Meduza Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня якобы за распространение и изготовление наркотиков. Вскоре стало понятно, что доказательств у полиции нет, а то, что демонстрировалось в качестве доказательств, к Голунову не относится. Журналисты российских СМИ, в том числе и новосибирцы, стали утраивать одиночные пикеты в поддержку задержанного. 11 июня с корреспондента «Медузы» сняли все обвинения, Ивана Голунова освободили. 21 июня у фонтана в сквере на Орджоникидзе заявлен митинг, на котором организаторы хотят поставить вопрос о наказании для тех, кто был причастен к фабрикации дела Голунова.