Власти показали проект нового надземного перехода через Большевистскую

Как уточнил архитектор, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский, знакомый с проектом этого перехода, объект разместится между улицами Маковского и Сакко и Ванцетти. В этом месте, согласно 2ГИС, сейчас строят сити-квартал «Инские холмы».

Изображение будущего пешеходного перехода, по которому можно будет попасть из жилого сектора на Михайловскую набережную, опубликовала на своей странице в Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

В мэрии Новосибирска показали проект нового надземного перехода через улицу Большевистскую, который начнут строить через два года на деньги инвестора.

Надземный переход должен появиться там уже через пару лет.



«Он планируется к реализации уже через два года, когда будет запущена вторая очередь жилого комплекса, который напротив [Михайловской набережной] строится по Большевистской», — пояснила корреспонденту НГС Анна Терешкова.



Она уточнила, что открытый переход с лифтами построят за счёт инвестора, чтобы «придать больше привлекательности» жилому комплексу.

«Но, естественно, этим мостиком смогут пользоваться все жители Новосибирска», — рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики.



По словам Анны Терешковой, застройщик согласовал проект и с дорожниками, и с администрацией Михайловской набережной, и с архитекторами, которые её создавали.

«То есть мы уже этот проект... В принципе я его видела уже год назад и даже больше, то есть он медленно согласовывался с нами всё это время — вот сейчас почти что окончательный вариант», – сообщила Анна Терешкова.

В прошлом месяце возле «Речного вокзала» на Большевистской также открылся надземный переход, который строился вместе с ТЦ «Река».