Власти показали проект нового надземного перехода через Большевистскую

В мэрии Новосибирска показали проект нового надземного перехода через улицу Большевистскую, который начнут строить через два года на деньги инвестора.
Изображение будущего пешеходного перехода, по которому можно будет попасть из жилого сектора на Михайловскую набережную, опубликовала на своей странице в Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
Как уточнил архитектор, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский, знакомый с проектом этого перехода, объект разместится между улицами Маковского и Сакко и Ванцетти. В этом месте, согласно 2ГИС, сейчас строят сити-квартал «Инские холмы».
Надземный переход должен появиться там уже через пару лет.
«Он планируется к реализации уже через два года, когда будет запущена вторая очередь жилого комплекса, который напротив [Михайловской набережной] строится по Большевистской», — пояснила корреспонденту НГС Анна Терешкова.
Она уточнила, что открытый переход с лифтами построят за счёт инвестора, чтобы «придать больше привлекательности» жилому комплексу.
«Но, естественно, этим мостиком смогут пользоваться все жители Новосибирска», — рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики.
По словам Анны Терешковой, застройщик согласовал проект и с дорожниками, и с администрацией Михайловской набережной, и с архитекторами, которые её создавали.
«То есть мы уже этот проект... В принципе я его видела уже год назад и даже больше, то есть он медленно согласовывался с нами всё это время — вот сейчас почти что окончательный вариант», – сообщила Анна Терешкова.
В прошлом месяце возле «Речного вокзала» на Большевистской также открылся надземный переход, который строился вместе с ТЦ «Река».