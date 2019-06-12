Сначала гимн, потом хороводы: в Новосибирске отмечают День России

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Горожане как смогли украсили себя и город к торжественной дате
Фото: Стас Соколов / НГС
Сегодня, 12 июня, новосибирцы вместе со всей страной отмечают День России — праздничные мероприятия проходят на нескольких площадках.
В Первомайском сквере праздничная программа началась с исполнения государственного гимна. Собравшиеся горожане пытались подпевать мелодии, звучащей из репродукторов. Стоявший рядом с корреспондентом НГС мужчина старше 50 отчётливо пропел: «Партия Ленина, сила народная нас к торжеству коммунизма ведёт».
После гимна начался концерт.
Организаторы не стали монтировать сцену в Первомайском сквере. Все выступления проходят прямо на асфальте, в непосредственном контакте с публикой, которую выступающие пытаются по мере сил вовлекать в действие. Например, в какой-то момент участники танцевального коллектива пустились в хоровод, призывая присоединиться всех желающих.
Как таковых зон активности в этом году в Первомайском сквере немного. Справа от центральной клумбы размещена инсталляция — российский триколор из воздушных шариков. Следом стоит фигура Масленицы с прялкой, а чуть дальше — бутафорская телега с красными петуниями и сноп сена с искусственными подсолнухами. Публика, впрочем, рада и этому — люди с готовностью фотографируются на фоне этих арт-объектов.