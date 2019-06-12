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Город

Сначала гимн, потом хороводы: в Новосибирске отмечают День России

Праздник проходит в Первомайском сквере, Центральном парке и на Михайловской набережной

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Горожане как смогли украсили себя и город к торжественной дате

Фото: Стас Соколов / НГС

Сегодня, 12 июня, новосибирцы вместе со всей страной отмечают День России — праздничные мероприятия проходят на нескольких площадках. 

В Первомайском сквере праздничная программа началась с исполнения государственного гимна. Собравшиеся горожане пытались подпевать мелодии, звучащей из репродукторов. Стоявший рядом с корреспондентом НГС мужчина старше 50 отчётливо пропел: «Партия Ленина, сила народная нас к торжеству коммунизма ведёт». 

После гимна начался концерт.

В Первомайском сквере артисты водят хороводы вместе со зрителями 

Фото: Стас Соколов / НГС

Организаторы не стали монтировать сцену в Первомайском сквере. Все выступления проходят прямо на асфальте, в непосредственном контакте с публикой, которую выступающие пытаются по мере сил вовлекать в действие. Например, в какой-то момент участники танцевального коллектива пустились в хоровод, призывая присоединиться всех желающих.

Государственный флаг соорудили из шариков 

Фото: Стас Соколов / НГС

Как таковых зон активности в этом году в Первомайском сквере немного. Справа от центральной клумбы размещена инсталляция — российский триколор из воздушных шариков. Следом стоит фигура Масленицы с прялкой, а чуть дальше — бутафорская телега с красными петуниями и сноп сена с искусственными подсолнухами. Публика, впрочем, рада и этому — люди с готовностью фотографируются на фоне этих арт-объектов.

В парке организовано несколько красочных фотозон

Фото: Стас Соколов / НГС

Празднование Дня России продолжится до самого вечера. Кульминацией должно стать выступление певицы Валерии.

День России — государственный праздник, который отмечается с 1992 года. В этот день 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете.

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КОММЕНТАРИИ (2)

....
12 июн 2019 в 13:43

сейчас, начнётся шабаш у кое - кого, свобода слова на этом кончается, и демократия, русофобы начнут петь песни свои двух личные.

Мнение
12 июн 2019 в 13:42

Сколько людей с лишним весом...