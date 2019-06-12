Из магазина IKEA вывели покупателей и работников

Покупателей и работников вывели из магазина «ИКЕА» в Кировском районе Новосибирска.



По наблюдениям очевидца Антона Бурого, эвакуация началась в 10:10 — всех попросили выйти из магазина.



«Просто просьба покинуть [помещение] — и закрыли всё, решётки опустили, персонал тоже вышел на улицу. <…> До сих пор стоят. "МЕГА" открыта, а вот "ИКЕА" закрыта», — рассказал Антон Бурый.



По его словам, охрана ничего не говорит о причине эвакуации, но работников экстренных служб рядом нет. В связи с этим очевидец предположил, что это учения.

