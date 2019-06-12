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Город

Из магазина IKEA вывели покупателей и работников

Причину эвакуации охрана не объясняет

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Посетители и работники покинули магазин, но экстренных служб на месте нет

Фото: Антон Бурый 

Покупателей и работников вывели из магазина «ИКЕА» в Кировском районе Новосибирска.

По наблюдениям очевидца Антона Бурого, эвакуация началась в 10:10 — всех попросили выйти из магазина.

«Просто просьба покинуть [помещение] — и закрыли всё, решётки опустили, персонал тоже вышел на улицу. <…> До сих пор стоят. "МЕГА" открыта, а вот "ИКЕА" закрыта», — рассказал Антон Бурый.

По его словам, охрана ничего не говорит о причине эвакуации, но работников экстренных служб рядом нет. В связи с этим очевидец предположил, что это учения.

«Да, на данный момент эвакуация, скоро она закончится», — подтвердили корреспонденту НГС по общему телефону новосибирского магазина «ИКЕА».

При этом оператор утвердительно ответила на вопрос, учебная ли это эвакуация.

ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

эвакуация

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