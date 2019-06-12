В аэропорту Толмачёво объявили эвакуацию

Сегодня утром 12 июня в терминале международных авиалиний новосибирского аэропорта Толмачёво прозвучало объявление об эвакуации.
Сообщение о чрезвычайной ситуации с просьбой покинуть здание передали по громкой связи в десятом часу утра, рассказала корреспонденту читательница НГС, которая сейчас находится в стерильной зоне аэропорта.
«Очень странная ситуация: прозвучало сначала предупреждение, люди походили туда-сюда, потому что никто не знал, где выходы эвакуационные. Минут пять походили, звучало непрерывно предупреждение. Потом предупреждение закончилось — и всё: все расселись около своих выходов [на посадку]», — описала ситуацию пассажирка.
По её словам, после этого в зале ожидания появились спасатели аэропорта.
Корреспондент НГС выясняет подробности.
Дополнение: «Ложное срабатывание пожарной сигнализации. Аэропорт работает в штатном режиме», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Толмачёво.
В конце мая похожее происшествие случилось в Сибирском университете потребительской кооперации: студентов эвакуировали из здания из-за сработавшей пожарной сигнализации.