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Дороги и транспорт

В аэропорту Толмачёво объявили эвакуацию

По громкой связи прозвучало сообщение о чрезвычайной ситуации

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Пассажиров попросили эвакуироваться из аэропорта

Фото: Юлия Шипицина / НГС

Сегодня утром 12 июня в терминале международных авиалиний новосибирского аэропорта Толмачёво прозвучало объявление об эвакуации.

Сообщение о чрезвычайной ситуации с просьбой покинуть здание передали по громкой связи в десятом часу утра, рассказала корреспонденту читательница НГС, которая сейчас находится в стерильной зоне аэропорта.

Видео Анастасии Гетьман

«Очень странная ситуация: прозвучало сначала предупреждение, люди походили туда-сюда, потому что никто не знал, где выходы эвакуационные. Минут пять походили, звучало непрерывно предупреждение. Потом предупреждение закончилось — и всё: все расселись около своих выходов [на посадку]», — описала ситуацию пассажирка.

По её словам, после этого в зале ожидания появились спасатели аэропорта.

Корреспондент НГС выясняет подробности.

Дополнение: «Ложное срабатывание пожарной сигнализации. Аэропорт работает в штатном режиме», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Толмачёво.

В конце мая похожее происшествие случилось в Сибирском университете потребительской кооперации: студентов эвакуировали из здания из-за сработавшей пожарной сигнализации.

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аэропорт Толмачёво

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КОММЕНТАРИИ (1)

Чебурашка
12 июн 2019 в 11:16

А вообще, да, в стерильной зоне (в случае "чего") вовсе не очевидно вкуда эвакуироваться, указатели есть, но их нужно прям изучать и летать раз в неделю чтобы запомнить пути к спасению и обозначить их у себя в голове