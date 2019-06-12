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Лето

Жара задержится ненадолго: в Новосибирск идут грозы с порывистым ветром

Во второй половине недели погода в городе испортится

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Согласно прогнозу, уже в четверг в Новосибирске начнутся грозовые дожди

Фото: Александр Ощепков / НГС

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в середине недели: сегодня, 12 июня, в городе будет по-летнему жарко и сухо, но потом придут дожди с грозами.

«Идёт процесс поступления более тёплых воздушных масс из районов европейской России, среднего Урала в системе циклона, который перемещается примерно по 60-й параллели, поэтому <…> [12 июня] мы полагаем, что в основном будет у нас тепло: +23…+28 по нашей области и по Алтаю до +30...+31 градуса», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём температура достигнет +25…+27 градусов, осадков не ожидается. При этом в целом по региону возможны грозы, уточнил Ягудин.

«13-го числа уже будет находиться территория нашей области и смежных регионов <…> в сфере влияния атмосферных фронтов, поэтому мы считаем вероятными грозовые дожди в сочетании с градом и шквалистыми порывами ветра — до 20 метров в секунду. В принципе, тепло сохранится, но уже часть территории — северо-запад [Новосибирской области] — может оказаться в прохладной воздушной массе», — сообщил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра.

В Новосибирске, по данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на четверг, 13 июня, ещё сохранится сухая погода, а температура будет держаться на уровне +15…+17 градусов. Но уже днём в город придут дожди и гроза, западный ветер местами может усиливаться до 17 метров в секунду. Дневная температура воздуха при этом будет достаточно высокой: +24…+26 градусов.

В пятницу, 14 июня, на погоду в Новосибирской области будет оказывать влияние холодный атмосферный фронт. Его прохождение будет сопровождаться дождями, грозами и понижением температуры, рассказал Ренад Ягудин.

Пасмурная погода прогнозируется в пятницу и в Новосибирске. Как следует из прогноза на сайте Западно-Сибирского УГМС, ночью в городе ожидается гроза, порывы ветра местами могут достигать 17 метров в секунду, а столбик термометра опустится до +11…+13 градусов. Днём воздух прогреется только до +15…+17, местами прольётся небольшой дождь, но ветер при этом станет слабее.

На прошлой неделе синоптики подвели итоги аномально тёплой весны и рассказали о том, какой погоды горожанам ждать летом.

Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Иван
12 июн 2019 в 10:39

МЧС массово спамит в смс-ках о том, что будут ливни и грозы, а по факту жара +26. Поднадоела уже эта ложь повсеместная...

Андей
12 июн 2019 в 10:38

Синоптики уже на 1 день вперед не могут предсказать, зато на 3 недели вперед прогноз висит.

Иван
12 июн 2019 в 10:37

Да вы и неделю назад говорили, что дожди и грозы будут на пол месяца. Определитесь уже...