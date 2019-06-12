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Происшествия

«Всё задыхается»: житель Новосибирска обнаружил мёртвую рыбу в протоке Малая Затонская

Очевидец подозревает, что в реку сбросили опасные вещества с промышленных предприятий

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Гибель рыбы обнаружили в протоке Малая Затонская от улицы Большой, 307 до впадения в реку Обь

Фото: предоставлено Юрием Власовым 

Житель Новосибирска обнаружил мёртвую рыбу в протоке Малая Затонская, впадающей в Обь, — об этом он сообщил в редакцию НГС. По словам очевидца, гибель рыбы в этом месте началась с вечера 10 июня: она плавает на поверхности воды и выбрасывается на берег.

— В нашей протоке массово гибнет рыба. От пожарного спуска и выше по поверхности плавает и карась, и плотва. Всё задыхается. У чаек пир. Похоже, был сброс в протоку какой-то гадости с промышленного предприятия, или с ТЭЦ, или с завода Кузьмина, — отметил очевидец Юрий Власов. 

Новосибирец добавил, что уже отправил письмо в прокуратуру Новосибирской области с просьбой провести проверку, организовать анализ проб воды и выявить виновных, но никакой реакции от ведомства пока не получил.

Очевидец считает, что произошёл сброс опасных веществ в реку с промышленных предприятий, располагающихся выше по течению

Фото: предоставлено Юрием Власовым

В начале июня другой житель Новосибирска увидел на берегу реки Тулы мёртвую рыбу — спасатели отправили на анализ пробы воды. Специалисты обнаружили в речной воде повышенное содержание загрязняющих веществ.

ТЕКСТ

Виктория Брылёва

ТЕГИ

массовая гибель рыбыпротока Малая Затонская

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КОММЕНТАРИИ (1)

Liger
12 июн 2019 в 01:38

В обоих этих вопиющих случаях (и в этом, и ранее в Туле) есть один положительный для меня момент - я узнал, что там вообще есть рыба (ещё в прошлый раз удивлялся, и теперь продолжаю).