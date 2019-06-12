«Всё задыхается»: житель Новосибирска обнаружил мёртвую рыбу в протоке Малая Затонская

Житель Новосибирска обнаружил мёртвую рыбу в протоке Малая Затонская, впадающей в Обь, — об этом он сообщил в редакцию НГС. По словам очевидца, гибель рыбы в этом месте началась с вечера 10 июня: она плавает на поверхности воды и выбрасывается на берег.



— В нашей протоке массово гибнет рыба. От пожарного спуска и выше по поверхности плавает и карась, и плотва. Всё задыхается. У чаек пир. Похоже, был сброс в протоку какой-то гадости с промышленного предприятия, или с ТЭЦ, или с завода Кузьмина, — отметил очевидец Юрий Власов.