«Всё задыхается»: житель Новосибирска обнаружил мёртвую рыбу в протоке Малая Затонская

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6 мая 2019
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Гибель рыбы обнаружили в протоке Малая Затонская от улицы Большой, 307 до впадения в реку Обь
Фото: предоставлено Юрием Власовым
Житель Новосибирска обнаружил мёртвую рыбу в протоке Малая Затонская, впадающей в Обь, — об этом он сообщил в редакцию НГС. По словам очевидца, гибель рыбы в этом месте началась с вечера 10 июня: она плавает на поверхности воды и выбрасывается на берег.
— В нашей протоке массово гибнет рыба. От пожарного спуска и выше по поверхности плавает и карась, и плотва. Всё задыхается. У чаек пир. Похоже, был сброс в протоку какой-то гадости с промышленного предприятия, или с ТЭЦ, или с завода Кузьмина, — отметил очевидец Юрий Власов.
Новосибирец добавил, что уже отправил письмо в прокуратуру Новосибирской области с просьбой провести проверку, организовать анализ проб воды и выявить виновных, но никакой реакции от ведомства пока не получил.