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Происшествия

Nissan и «Лада» не поделили дорогу в Заельцовском районе — оба автомобиля получили повреждения

Сотрудники ГИБДД оформили аварию как ДТП с материальным ущербом

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У иномарки помята правая сторона 

Фото: предоставлено Новосибирской службой эвакуации «АСТ-54»

В Заельцовском районе Новосибирска иномарка Nissan Skyline столкнулся с автомобилем «Lada Калина» — ДТП произошло вечером 11 июня на перекрёстке улиц Холодильной и Дуси Ковальчук.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт аварии.

«Действительно, на пересечении этих улиц произошло столкновение. Информации о пострадавших нет. Авария оформлена сотрудниками ГИБДД как ДТП с материальным ущербом. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в ведомстве. 

Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», водитель иномарки не пропустил «Ладу», в результате чего произошло столкновение. «Водитель Nissan Skyline поворачивал с Дуси Ковальчук на улицу Холодильную и не пропустил универсал "Lada Калина", который двигался во встречном направлении в сторону улицы Владимировской», — говорится в группе паблика.

На месте работали сотрудники ГИБДД

Фото: предоставлено Новосибирской службой эвакуации «АСТ-54»

Недавно в Железнодорожном районе Новосибирска произошло столкновение — в результате аварии пострадали два человека: медицинская помощь потребовалась мужчине из одной машины и девушке из другого автомобиля.

ТЕКСТ

Виктория Брылёва

ТЕГИ

дтпстолкновение

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КОММЕНТАРИИ (1)

Точняк
12 июн 2019 в 00:47

Да в принципе любое ДТП с материальным ущербом....
Исключение бывают когда два Ржаки на велосипедах столкнутся...
Во первых не застрахованы( ну попортят друг другу фейс)...
А во вторых- ни одна страховая не будет страховать их велосипеды( у одного тележка из Ленты приварена) и у обоих велики 1938 года выпуска...