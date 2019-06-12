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6 мая 2019
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В Заельцовском районе Новосибирска иномарка Nissan Skyline столкнулся с автомобилем «Lada Калина» — ДТП произошло вечером 11 июня на перекрёстке улиц Холодильной и Дуси Ковальчук.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт аварии.
«Действительно, на пересечении этих улиц произошло столкновение. Информации о пострадавших нет. Авария оформлена сотрудниками ГИБДД как ДТП с материальным ущербом. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в ведомстве.
Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», водитель иномарки не пропустил «Ладу», в результате чего произошло столкновение. «Водитель Nissan Skyline поворачивал с Дуси Ковальчук на улицу Холодильную и не пропустил универсал "Lada Калина", который двигался во встречном направлении в сторону улицы Владимировской», — говорится в группе паблика.
Недавно в Железнодорожном районе Новосибирска произошло столкновение — в результате аварии пострадали два человека: медицинская помощь потребовалась мужчине из одной машины и девушке из другого автомобиля.