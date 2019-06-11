И взрослые, и дети: толпа новосибирцев собралась в центре города на бесплатном рок-концерте

Сегодня вечером на улице Советской, у бара Harat's pub, собралась толпа новосибирцев — жители пришли послушать юргинскую кавер-группу Givara Band. Рок-группа бесплатно исполняла популярные хиты под открытым небом, поэтому любой желающий мог прийти на концерт.

В официальной группе музыкантов «ВКонтакте» сообщается, что сегодня в 23:00 состоится концерт в Harat's pub. Но выступление группы началось раньше запланированного времени — по наблюдениям корреспондента НГС, в 21:45 на улице Советской музыканты уже пели для новосибирцев.