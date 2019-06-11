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Город

И взрослые, и дети: толпа новосибирцев собралась в центре города на бесплатном рок-концерте

Жители пришли послушать кавер-группу из Юрги

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Givara Band — рок-группа из Юрги

Фото: Виктория Брылёва / НГС

Сегодня вечером на улице Советской, у бара Harat's pub, собралась толпа новосибирцев — жители пришли послушать юргинскую кавер-группу Givara Band. Рок-группа бесплатно исполняла популярные хиты под открытым небом, поэтому любой желающий мог прийти на концерт. 

В официальной группе музыкантов «ВКонтакте» сообщается, что сегодня в 23:00 состоится концерт в Harat's pub. Но выступление группы началось раньше запланированного времени — по наблюдениям корреспондента НГС, в 21:45 на улице Советской музыканты уже пели для новосибирцев. 

Детей не смущала громкая музыка

Фото: Виктория Брылёва / НГС

В баре, где пройдёт концерт кавер-группы Givara Band, корреспонденту НГС подтвердили, что музыканты действительно сначала выступили на улице. 

Тёплая погода позволила музыкантам дать концерт на улице

Фото: Виктория Брылёва / НГС

Весной толпа новосибирцев собралась около бара на Советской — они ждали концерт популярной постпанк-группы «Буерак» из Новосибирска.

ТЕКСТ

Виктория Брылёва

ТЕГИ

рок-концертГромкая музыка

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КОММЕНТАРИИ (5)

ke@ngs.ru
12 июн 2019 в 00:01

Как допустили скопление людей, где ОМОН?

С левого берега
11 июн 2019 в 23:40

В конце 80х прям в этом месте тоже рок концерты были, один я помню, выходим из овощного на Советской и напротив концерт.

Анонимно из Канады
12 июн 2019 в 00:23

У них есть разрешение правообладателя на исполнение чужих песен?