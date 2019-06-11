В кинозале «Синема» начался международный фестиваль с бесплатным показом мультфильмов

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В кинозал «Синема» съехались на фестиваль участники детских анимационных студий России, Сербии и Италии
Фото: Илья Калинин
В Новосибирске начался III Международный анимационный фестиваль «Мульт-Мост», во время которого участники детских студий разных стран показывают свои мультфильмы и за время всего проекта готовят новый. О фестивале корреспонденту НГС сообщил заместитель директора кинозала «Синема» Алексей Бутов.
— Приехали дети и детские киношколы, снимающие мультипликационные фильмы. Прислано более 20 работ. В рамках фестиваля проходят мастер-классы, общение и показы привезённых фильмов. И непосредственно на фестивале международная съёмочная команда на оригинальном оборудовании готовит какое-то анимационное кино. Отличие ещё этого фестиваля в том, что представленные работы будут оцениваться специальным международным жюри, — рассказал Алексей Бутов.
Участники фестиваля съехались в Новосибирск из разных городов России, Сербии и Италии. Основная тема «Мульт-Моста-2019» — «Традиция». В представленных работах языком анимации должно быть рассказано о традициях своего народа, страны, города, поселения, семьи. Финальный открытый и пока бесплатный показ фестивальных работ пройдёт в кинозале «Синема» 14 июня с 14:00.