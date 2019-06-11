В кинозале «Синема» начался международный фестиваль с бесплатным показом мультфильмов

В Новосибирске начался III Международный анимационный фестиваль «Мульт-Мост», во время которого участники детских студий разных стран показывают свои мультфильмы и за время всего проекта готовят новый. О фестивале корреспонденту НГС сообщил заместитель директора кинозала «Синема» Алексей Бутов.



— Приехали дети и детские киношколы, снимающие мультипликационные фильмы. Прислано более 20 работ. В рамках фестиваля проходят мастер-классы, общение и показы привезённых фильмов. И непосредственно на фестивале международная съёмочная команда на оригинальном оборудовании готовит какое-то анимационное кино. Отличие ещё этого фестиваля в том, что представленные работы будут оцениваться специальным международным жюри, — рассказал Алексей Бутов.

