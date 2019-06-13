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Авто

Не нужна ты мне, старая: сколько автовладельцев избавляется от машин после окончания гарантии

После окончания гарантийных сроков автомобили продают 21% собственников

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После гарантийных сроков от машин избавляется 21% владельцев

Фото: Ольга Бурлакова

Только 3% автовладельцев продают свои машины через год после покупки в салоне, а вот через два года от автомобиля решают избавиться 8% владельцев, сообщает агентство «Автостат». Через три года у большинства машин, купленных новыми у дилеров, заканчивается гарантия, и с ними расстаются еще 10% владельцев. 

«Это рассчитано в целом по стране, общероссийская картина. Определялось по смене владельца автомобиля, количество перепродаж автомобиля», — уточняет руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. 

То есть после окончания гарантийных сроков от машин избавляется 21% собственников — каждый пятый. Однако большинство продолжается ездить на еще свежих автомобилях. В возрасте 3–5 лет от авто избавляются еще 32% собственников. К 10 годам владения одной, некогда новой машиной, дотягивают 17% владельцев. 

Почитайте еще о 5 приемах против эвакуаторщиков, которые не дадут увезти вашу машину.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой

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КОММЕНТАРИИ (6)

Igor__
13 июн 2019 в 09:34

Автохлам старше 10-15 лет - можно обложить повышенным на порядок налоговом или вовсе запретить выезжать на общие дороги. Источник повышенной опасности.

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Erich Hartmann
13 июн 2019 в 09:39

Не понимаю, зачем вообще ездить на одном и том же автомобиле больше года. Свежее авто гарантирует статус его владельца, вероятность заключения сделок повышается многократно, так как финансовое благополучие очевидно с первого взгляда.