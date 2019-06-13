Не нужна ты мне, старая: сколько автовладельцев избавляется от машин после окончания гарантии

Только 3% автовладельцев продают свои машины через год после покупки в салоне, а вот через два года от автомобиля решают избавиться 8% владельцев, сообщает агентство «Автостат». Через три года у большинства машин, купленных новыми у дилеров, заканчивается гарантия, и с ними расстаются еще 10% владельцев.
«Это рассчитано в целом по стране, общероссийская картина. Определялось по смене владельца автомобиля, количество перепродаж автомобиля», — уточняет руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.
То есть после окончания гарантийных сроков от машин избавляется 21% собственников — каждый пятый. Однако большинство продолжается ездить на еще свежих автомобилях. В возрасте 3–5 лет от авто избавляются еще 32% собственников. К 10 годам владения одной, некогда новой машиной, дотягивают 17% владельцев.
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