Не нужна ты мне, старая: сколько автовладельцев избавляется от машин после окончания гарантии

Только 3% автовладельцев продают свои машины через год после покупки в салоне, а вот через два года от автомобиля решают избавиться 8% владельцев, сообщает агентство «Автостат». Через три года у большинства машин, купленных новыми у дилеров, заканчивается гарантия, и с ними расстаются еще 10% владельцев.

«Это рассчитано в целом по стране, общероссийская картина. Определялось по смене владельца автомобиля, количество перепродаж автомобиля», — уточняет руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

