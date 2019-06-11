«Обвинения сняты»: журналиста «Медузы» Ивана Голунова освободили

Незадолго до объявления этого решения защита Голунова сообщила, что его повезли из дома в ГУ МВД Москвы

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о том, что принято решение освободить журналиста-расследователя из «Медузы» Ивана Голунова от ответственности.

— По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина И. Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты, — говорится в официальном заявлении Владимира Колокольцева на сайте МВД России.



Также министр сообщил, что сотрудники, занимавшиеся его делом, отстранены от службы на период проверки — их будет проверять служба безопасности МВД.

— Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина, — сказал Колокольцев.



Видео: МВД РФ