«Обвинения сняты»: журналиста «Медузы» Ивана Голунова освободили

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6 мая 2019
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Незадолго до объявления этого решения защита Голунова сообщила, что его повезли из дома в ГУ МВД Москвы
Фото: Иван Голунов / Facebook.com
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о том, что принято решение освободить журналиста-расследователя из «Медузы» Ивана Голунова от ответственности.
— По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина И. Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты, — говорится в официальном заявлении Владимира Колокольцева на сайте МВД России.
Также министр сообщил, что сотрудники, занимавшиеся его делом, отстранены от службы на период проверки — их будет проверять служба безопасности МВД.
— Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина, — сказал Колокольцев.
Незадолго до объявления этого решения защита Голунова сообщила, что его повезли из дома в ГУ МВД Москвы.
Напомним, что задержали Ивана в ночь на седьмое июня, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. В тот же день сотни человек выстроились в очередь у здания Главного управления МВД России по Москве, чтобы принять участие в одиночных пикетах в поддержку журналиста. На следующий день такие же пикеты прошли по всей стране.