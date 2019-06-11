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Страна и мир

«Обвинения сняты»: журналиста «Медузы» Ивана Голунова освободили

Такое решение принял глава МВД Колокольцев

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Незадолго до объявления этого решения защита Голунова сообщила, что его повезли из дома в ГУ МВД Москвы

Фото: Иван Голунов / Facebook.com

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о том, что принято решение освободить журналиста-расследователя из «Медузы» Ивана Голунова от ответственности. 

— По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина И. Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты, — говорится в официальном заявлении Владимира Колокольцева на сайте МВД России. 

Также министр сообщил, что сотрудники, занимавшиеся его делом, отстранены от службы на период проверки — их будет проверять служба безопасности МВД. 

— Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина, — сказал Колокольцев.

Видео: МВД РФ

Незадолго до объявления этого решения защита Голунова сообщила, что его повезли из дома в ГУ МВД Москвы.

Напомним, что задержали Ивана в ночь на седьмое июня, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. В тот же день сотни человек выстроились в очередь у здания Главного управления МВД России по Москве, чтобы принять участие в одиночных пикетах в поддержку журналиста. На следующий день такие же пикеты прошли по всей стране. 

ТЕКСТ

Евгений СТОЯНОВ

ТЕГИ

Иван Голунов

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КОММЕНТАРИИ (184)

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elka
11 июн 2019 в 21:32

Я по ОРТ услышала эту новость, хотелось кричать от радости за журналиста:) Ещё и двух красотуль зацепил с собой,их отстранят от занимаемой должности.Так держать, дружной и крепкой семье журналистов -респект!! Молодцы-один за всех и все за одного -это про Вас!!

мамасита
11 июн 2019 в 21:27

Мы победили! Чекисты лажанулись.

ФБК
11 июн 2019 в 21:32

Фонд борьбы с коррупцией А. Навального выпустил расследование на тему заказчиков ареста Ивана Голунова.