Хочу «Гелендваген»: представлен удешевленный мини-Gelendwagen на 7 человек

Mercedes-Benz представил изображения и характеристики нового кроссовера GLB, который уже окрестили «мини-Гелендвагеном» из-за его квадратных форм. Автомобиль достигает в длину 4634 мм и может иметь третий ряд сидений — тогда в салон поместятся 7 человек. В двухрядном исполнении объем багажника составляет 560 литров.

Кроссовер может увезти 7 человек

Кроссовер может оснащаться системой полного привода и пневматической подвеской. Базовый мотор бензиновый 1,3-литровый, 163-сильный. 2-литровый двигатель с наддувом развивает 224 силы. Есть и дизели мощностью 150 и 190 л. с. Коробка передач — 7- или 8-ступенчатый робот.

GLB построен на базе младшего А-класса, от него же в кроссовер перекочевал и интерьер с небольшими изменениями. Уже в базе доступны сдвоенная цифровая панель и мультимедийная система MBUX. Модель займет пустующую нишу между уже продающимися кроссоверами Mercedes-Benz.

«Это последний класс Mercedes, который остался по линейке. Попадает в сегмент между GLA и GLC, новая ниша», — ранее сообщал НГС генеральный директор дилерского центра «СТС Автомобили» Павел Костенко.

Конкурировать Mercedes-Benz GLB будет с компактными кроссоверами Audi Q3 и BMW X1.

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