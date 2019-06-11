11 июня вторник
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 64.79
eur 73.21
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 64.79
eur 73.21
Авто

Хочу «Гелендваген»: представлен удешевленный мини-Gelendwagen на 7 человек

Mercedes-Benz GLB открывает новую нишу кроссоверов

Поделиться

201
3 Обсудить

Все новости

Все новости

GLB выделяется своими прямоугольными формами

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz представил изображения и характеристики нового кроссовера GLB, который уже окрестили «мини-Гелендвагеном» из-за его квадратных форм. Автомобиль достигает в длину 4634 мм и может иметь третий ряд сидений — тогда в салон поместятся 7 человек. В двухрядном исполнении объем багажника составляет 560 литров.

Кроссовер может увезти 7 человек

Фото: Mercedes-Benz

Кроссовер может оснащаться системой полного привода и пневматической подвеской. Базовый мотор бензиновый 1,3-литровый, 163-сильный. 2-литровый двигатель с наддувом развивает 224 силы. Есть и дизели мощностью 150 и 190 л. с. Коробка передач — 7- или 8-ступенчатый робот. 

Автомобиль построили на базе легкового А-класса

Фото: Mercedes-Benz

GLB построен на базе младшего А-класса, от него же в кроссовер перекочевал и интерьер с небольшими изменениями. Уже в базе доступны сдвоенная цифровая панель и мультимедийная система MBUX. Модель займет пустующую нишу между уже продающимися кроссоверами Mercedes-Benz.

«Это последний класс Mercedes, который остался по линейке. Попадает в сегмент между GLA и GLC, новая ниша», — ранее сообщал НГС генеральный директор дилерского центра «СТС Автомобили» Павел Костенко. 

Конкурировать Mercedes-Benz GLB будет с компактными кроссоверами Audi Q3 и BMW X1. 

Почитайте еще о 5 приемах против эвакуаторщиков, которые не дадут увезти вашу машину.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

Дмитрий Косенко

По теме

ТЕКСТ

Дмитрий Косенко

ТЕГИ

Mercedes-Benz GLBновые авто

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (3)

Фото пользователя
Доктoр
11 июн 2019 в 21:04

Совсем на Геленваген не похож же? ;)

отец Владимир
11 июн 2019 в 21:09

Такое называть легендарным именем -…зашквар. Это ж обычный кашкай из фольги. Европейская толерастия делает свое гадкое дело. Мейл ин туркишь, к тому же.

Фото пользователя
MakSIM
11 июн 2019 в 21:07

про цену вслух не стали?;)