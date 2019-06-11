Суд отправил бывшего директора клиники Мешалкина в СИЗО на 2 месяца

Выслушав решение суда, Александр Караськов заявил в ответ на вопрос о том, почему он считает произошедшее «попыткой рейдерского захвата клиники»:

Сегодня суд Центрального района отправил на 2 месяца под стражу бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина Александра Караськова (о том, как это было, мы рассказывали в режиме онлайн ). Во время оглашения решения судья заметила, что Караськов может оказать давление на участников делопроизводства и скрыться, а преступление, в котором его обвиняют, представляет собой большую общественную опасность.

— Пусть правоохранительные органы и разбираются с этим делом. Я думаю, что какая-то правда все-таки восторжествует. Больше мне сказать нечего.

Известного кардиохирурга Александра Караськова и его жену Ирину Бойцову, тоже входившую в число топ-менеджеров клиники Мешалкина, силовики задержали на прошлой неделе. Этому предшествовали увольнение Караськова с поста директора клиники и его уход из Заксобрания Новосибирской области.



Супругов обвиняют в экономических преступлениях, так же как и Евгения Покушалова — заместителя директора клиники Мешалкина по научной части.



На прошлой неделе, 5 июня, суд избрал меру пресечения для Ирины Бойцовой: её отправили в СИЗО на два месяца. Суд посчитал, что обвиняемая может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. В постановлении об избрании меры пресечения говорилось о том, что ущерб от действий Ирины Бойцовой, по версии следствия, составляет не меньше 1 миллиарда 350 миллионов рублей и что преступления топ-менеджер совершила с использованием своего служебного положения в составе организованной группы.

