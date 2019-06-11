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Криминал
Хищения в клинике Мешалкина
Подробности

Суд отправил бывшего директора клиники Мешалкина в СИЗО на 2 месяца

Его не оставили на свободе, посчитав, что Александр Караськов может помешать следствию и сбежать

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Александр Караськов в зале суда

Фото: Александр Ощепков

Сегодня суд Центрального района отправил на 2 месяца под стражу бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина Александра Караськова (о том, как это было, мы рассказывали в режиме онлайн). Во время оглашения решения судья заметила, что Караськов может оказать давление на участников делопроизводства и скрыться, а преступление, в котором его обвиняют, представляет собой большую общественную опасность.

Выслушав решение суда, Александр Караськов заявил в ответ на вопрос о том, почему он считает произошедшее «попыткой рейдерского захвата клиники»:

— Пусть правоохранительные органы и разбираются с этим делом. Я думаю, что какая-то правда все-таки восторжествует. Больше мне сказать нечего.

Известного кардиохирурга Александра Караськова и его жену Ирину Бойцову, тоже входившую в число топ-менеджеров клиники Мешалкина, силовики задержали на прошлой неделе. Этому предшествовали увольнение Караськова с поста директора клиники и его уход из Заксобрания Новосибирской области

Супругов обвиняют в экономических преступлениях, так же как и Евгения Покушалова — заместителя директора клиники Мешалкина по научной части. 

На прошлой неделе, 5 июня, суд избрал меру пресечения для Ирины Бойцовой: её отправили в СИЗО на два месяца. Суд посчитал, что обвиняемая может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. В постановлении об избрании меры пресечения говорилось о том, что ущерб от действий Ирины Бойцовой, по версии следствия, составляет не меньше 1 миллиарда 350 миллионов рублей и что преступления топ-менеджер совершила с использованием своего служебного положения в составе организованной группы.

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ТЕГИ

Хищения в МешалкинаАлександр КараськовЕвгений Покушалов

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КОММЕНТАРИИ (25)

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Злой3,14
11 июн 2019 в 19:28

Вор должен сидеть в тюрьме.
Да и наркоторговец тоже.

С той стороны
11 июн 2019 в 19:28

Это как, так? В тюрму под следствие.. , а почему не по подписку о не выезде ? мог и работать, лечить.. руководить , а так, сидеть будет только ! ...да и вооще, сумма не большая можно было и простить..

Доктор.
11 июн 2019 в 19:51

нет дыма, без огня: но удивляет людям всё мало такая должность руки золотые зачем хапать.