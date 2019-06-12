Что отмечаем? Проверьте себя на знание российских праздников, в которых многие путаются (даже мы)

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6 мая 2019
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Лишний выходной в честь Дня России стоит того, чтобы его отпраздновать
Фото: Олег Каргаполов / 74.ru
В эту среду, 12 июня, вся страна отмечает День России. И вроде бы «ура, выходной!», но когда эта дата появилась, знают не все. Та же история с Днём народного единства и Днем российского флага (нет, это не то же самое, что День России).
Мы решили помочь вам разобраться в бесконечной череде праздничных дат. Перед вами 10 простых и не очень вопросов.
Как играть. Внимательно читаете вопрос, выбираете верный на ваш взгляд вариант ответа и жмете на него. Как только ответите на все вопросы — увидите результат.
Это просто. С какого года жители нашей страны отмечают 12 июня День России?
Хорошо. А 4 ноября какой праздник отмечаем?
Задача посложнее. 7 ноября в России праздновали долгие годы, но теперь это не красный день календаря. Как сейчас называется этот праздник?
В первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин (в России официальным выходным не является). Кто придумал этот праздник?
Мы с вами привыкли к длинным новогодним каникулам. Является ли официальным выходным Рождество, которое отмечается 7 января?
Некоторые путают День России (12 июня) и День государственного флага России. В каком месяце празднуется вторая дата?
В 2008 году появился хороший официальный праздник, который отмечается 8 июля. Как он называется?
Ещё один вопрос на засыпку. 12 декабря до 2004 года был официальным выходным, а после стал просто одной из памятных дат. Что это за праздник такой?
Ну это-то вы точно должны знать. Что в этом году празднуем 30 июля?
Последний вопрос, с чем вас и поздравляем. Когда в России отмечают День Рунета?
Следующие затяжные выходные будут в ноябре: отдохнем 2-го, 3-го и 4-го числа (с субботы до вторника) из-за Дня народного единства. В декабре поблажек не будет: трудовые будни кончатся 31-го числа, так что основательно отдохнуть от работы получится только в отпуске.