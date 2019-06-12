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Что отмечаем? Проверьте себя на знание российских праздников, в которых многие путаются (даже мы)

Спорим, вы не сможете верно ответить на все 10 вопросов? Попробуйте прямо сейчас

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Лишний выходной в честь Дня России стоит того, чтобы его отпраздновать

Фото: Олег Каргаполов / 74.ru

В эту среду, 12 июня, вся страна отмечает День России. И вроде бы «ура, выходной!», но когда эта дата появилась, знают не все. Та же история с Днём народного единства и Днем российского флага (нет, это не то же самое, что День России).

Мы решили помочь вам разобраться в бесконечной череде праздничных дат. Перед вами 10 простых и не очень вопросов. 

Как играть. Внимательно читаете вопрос, выбираете верный на ваш взгляд вариант ответа и жмете на него. Как только ответите на все вопросы — увидите результат. 

Это просто. С какого года жители нашей страны отмечают 12 июня День России?

Это просто. С какого года жители нашей страны отмечают 12 июня День России?

    Хорошо. А 4 ноября какой праздник отмечаем? 

    Хорошо. А 4 ноября какой праздник отмечаем? 

      Задача посложнее. 7 ноября в России праздновали долгие годы, но теперь это не красный день календаря. Как сейчас называется этот праздник?

      Задача посложнее. 7 ноября в России праздновали долгие годы, но теперь это не красный день календаря. Как сейчас называется этот праздник?

        В первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин (в России официальным выходным не является). Кто придумал этот праздник? 

        В первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин (в России официальным выходным не является). Кто придумал этот праздник? 

          Мы с вами привыкли к длинным новогодним каникулам. Является ли официальным выходным Рождество, которое отмечается 7 января?

          Мы с вами привыкли к длинным новогодним каникулам. Является ли официальным выходным Рождество, которое отмечается 7 января?

            Некоторые путают День России (12 июня) и День государственного флага России. В каком месяце празднуется вторая дата?

            Некоторые путают День России (12 июня) и День государственного флага России. В каком месяце празднуется вторая дата?

              В 2008 году появился хороший официальный праздник, который отмечается 8 июля. Как он называется? 

              В 2008 году появился хороший официальный праздник, который отмечается 8 июля. Как он называется? 

                Ещё один вопрос на засыпку. 12 декабря до 2004 года был официальным выходным, а после стал просто одной из памятных дат. Что это за праздник такой?

                Ещё один вопрос на засыпку. 12 декабря до 2004 года был официальным выходным, а после стал просто одной из памятных дат. Что это за праздник такой?

                  Ну это-то вы точно должны знать. Что в этом году празднуем 30 июля?

                  Ну это-то вы точно должны знать. Что в этом году празднуем 30 июля?

                    Последний вопрос, с чем вас и поздравляем. Когда в России отмечают День Рунета?

                    Последний вопрос, с чем вас и поздравляем. Когда в России отмечают День Рунета?

                      Следующие затяжные выходные будут в ноябре: отдохнем 2-го, 3-го и 4-го числа (с субботы до вторника) из-за Дня народного единства. В декабре поблажек не будет: трудовые будни кончатся 31-го числа, так что основательно отдохнуть от работы получится только в отпуске.

                      ТЕКСТ

                      Екатерина Бурлева

                      ТЕГИ

                      День Россиипраздники

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                      лабрадор
                      12 июн 2019 в 10:12

                      День города 30 июня, знатоки!

                      позор
                      12 июн 2019 в 10:15

                      День города 30 июНя, а не 30 июЛя, действительно путаетесь.

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                      Ржака
                      12 июн 2019 в 10:22

                      10 из 10 всё верно... Стыдно за тех бездельников которые не знают...