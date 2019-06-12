Что отмечаем? Проверьте себя на знание российских праздников, в которых многие путаются (даже мы)

В эту среду, 12 июня, вся страна отмечает День России. И вроде бы «ура, выходной!», но когда эта дата появилась, знают не все. Та же история с Днём народного единства и Днем российского флага (нет, это не то же самое, что День России).



Мы решили помочь вам разобраться в бесконечной череде праздничных дат. Перед вами 10 простых и не очень вопросов.

Как играть. Внимательно читаете вопрос, выбираете верный на ваш взгляд вариант ответа и жмете на него. Как только ответите на все вопросы — увидите результат.