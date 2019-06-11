Кондуктор троллейбуса, которая выкинула пассажирку из-за сторублёвой купюры, уволилась

Кондуктор новосибирского троллейбуса № 10 уволилась после скандала с пассажиром. Информацию об увольнении кондуктора НГС рассказал источник в ГЭТ. Известно, что женщина написала заявление на увольнение по собственному желанию.
Видео конфликта кондуктора троллейбуса № 10 и пассажира появилось в соцсетях. Инцидент произошёл 1 июня в 6:40. Пассажирка объяснила причину конфликта тем, что у кондуктора не нашлось сдачи со 100 рублей, поэтому её вытолкнули из троллейбуса.
По информации мэрии, кондуктор пыталась разменять купюру у других пассажиров, но не получилось, поэтому пришлось сдать мелочью. «Набрав требуемую сумму мелкими монетами, кондуктор пыталась дать сдачу пассажирке, которую эта мелочь не устроила, — объяснили причину конфликта в мэрии. —
После требования пассажирки выдать сдачу крупными, разгорелся спор, в результате которого (со слов кондуктора) пассажирка толкнула её и плюнула».
В итоге кондуктор вытолкнула пассажирку из салона на остановке «Королёва».
Поведение кондуктора в мэрии объяснили тем, что кондуктор не смогла справиться с эмоциями и вытолкнула пассажира. Тем самым она нарушила инструкцию, в которой сказано, что кондуктор не должен создавать конфликтных ситуаций, должен быть внимательным и вежливым. Поэтому в большинстве случаев в конфликте с пассажиром виновным признают кондуктора. Так, в январе лишили премии кондуктора автобуса № 13, которая не рассчитала школьницу в автобусе: девятиклассница забыла дома справку о том, что она учится в школе.