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Дороги и транспорт
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Кондуктор троллейбуса, которая выкинула пассажирку из-за сторублёвой купюры, уволилась

Она написала заявление по собственному желанию

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Кондуктор решила уволиться, не дожидаясь результатов служебной проверки

Фото: Густаво Зырянов

Кондуктор новосибирского троллейбуса № 10 уволилась после скандала с пассажиром. Информацию об увольнении кондуктора НГС рассказал источник в ГЭТ. Известно, что женщина написала заявление на увольнение по собственному желанию. 

Видео конфликта кондуктора троллейбуса № 10 и пассажира появилось в соцсетях. Инцидент произошёл 1 июня в 6:40. Пассажирка объяснила причину конфликта тем, что у кондуктора не нашлось сдачи со 100 рублей, поэтому её вытолкнули из троллейбуса

По информации мэрии, кондуктор пыталась разменять купюру у других пассажиров, но не получилось, поэтому пришлось сдать мелочью. «Набрав требуемую сумму мелкими монетами, кондуктор пыталась дать сдачу пассажирке, которую эта мелочь не устроила, — объяснили причину конфликта в мэрии. — 

После требования пассажирки выдать сдачу крупными, разгорелся спор, в результате которого (со слов кондуктора) пассажирка толкнула её и плюнула». 

В итоге кондуктор вытолкнула пассажирку из салона на остановке «Королёва». 

Поведение кондуктора в мэрии объяснили тем, что кондуктор не смогла справиться с эмоциями и вытолкнула пассажира. Тем самым она нарушила инструкцию, в которой сказано, что кондуктор не должен создавать конфликтных ситуаций, должен быть внимательным и вежливым. Поэтому в большинстве случаев в конфликте с пассажиром виновным признают кондуктора. Так, в январе лишили премии кондуктора автобуса № 13, которая не рассчитала школьницу в автобусе: девятиклассница забыла дома справку о том, что она учится в школе.

vk.com / typical_nsk

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Анна Богданова

ТЕГИ

троллейбусконфликт

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КОММЕНТАРИИ (15)

Мимо проходя...
11 июн 2019 в 20:02

Ааа... Крупными сдачу хотела, а ей насыпали мелочи. Теперь понятно. Честно говоря, кондуктор та ещё особа, раз позволила плюнуть и толкнуть. Но и женщина. Раз тебе говорят, что нет сдачи, то бери что дают тогда. Многие возмущаются, что продавцы и кондукторы не берут мелочь, типа обязана. Как же теперь эти комментаторы скажут - мол, нечего мелочью сдавать? Похоже, женщина встала в позу, слово за слово и сцепились с кондуктором... А нервы у кондуктора оказались слабее, иначе бы плюнула и толкнула бы вторая сторона.

Клубничное мороженое
11 июн 2019 в 20:00

На фотографии вид у троллейбуса: ну когда же на пенсию?!
На этих аппаратах страшно ездить, либо кондуктор нахамит/выбросит, либо траллик кони отдаст на ходу.

Татьяна
11 июн 2019 в 20:11

Да в этих троллейбусах всех кондукторов надо проверить на адекватность, а то что то часто с ними инциденты происходят и всегда заметьте они ведут себя не адекватно всегда!!!