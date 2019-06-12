ГИБДД предупредила водителей об усиленных проверках на трезвость

«С 12 по 17 июня 2019 года на территории Новосибирска и Новосибирской области будет проведён рейд "Нетрезвый водитель". <...> Мероприятие направлено на пресечение фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», — сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения городской Госавтоинспекции.

Новосибирская ГИБДД объявила о том, что в ближайшие несколько дней автоинспекторы будут особенно тщательно искать пьяных водителей на дорогах.

В ГИБДД напомнили, что за пьяную езду нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до трёх лет. Такое же наказание ждёт и водителей, которые откажутся от проверки на состояние опьянения.



«Если же водитель не имеет или уже лишён водительских прав и отказывается от прохождения медицинского освидетельствования, он подлежит аресту сроком до 15 суток», — напомнили в группе пропаганды.



Ранее МВД направило в правительство России законопроект, который допускает конфискацию автомобиля за пьяную езду, причём даже в тех случаях, когда за рулем был не собственник. Мы спросили экспертов, жизнеспособен ли такой подход и какие могут быть побочные эффекты.

