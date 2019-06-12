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Дороги и транспорт

ГИБДД предупредила водителей об усиленных проверках на трезвость

Автоинспекторы вышли на дороги ловить новосибирцев, которые сели за руль пьяными

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За пьяную езду водителей штрафуют и лишают прав

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирская ГИБДД объявила о том, что в ближайшие несколько дней автоинспекторы будут особенно тщательно искать пьяных водителей на дорогах.

На усиленный режим службы инспекторы ДПС перешли с сегодняшнего дня.

«С 12 по 17 июня 2019 года на территории Новосибирска и Новосибирской области будет проведён рейд "Нетрезвый водитель". <...> Мероприятие направлено на пресечение фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», — сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения городской Госавтоинспекции.

В ГИБДД напомнили, что за пьяную езду нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до трёх лет. Такое же наказание ждёт и водителей, которые откажутся от проверки на состояние опьянения.

«Если же водитель не имеет или уже лишён водительских прав и отказывается от прохождения медицинского освидетельствования, он подлежит аресту сроком до 15 суток», — напомнили в группе пропаганды.

Ранее МВД направило в правительство России законопроект, который допускает конфискацию автомобиля за пьяную езду, причём даже в тех случаях, когда за рулем был не собственник. Мы спросили экспертов, жизнеспособен ли такой подход и какие могут быть побочные эффекты.

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ТЕГИ

Нетрезвый водительрейд ГИБДД

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КОММЕНТАРИИ (21)

оберст
12 июн 2019 в 12:25

НГС специально всех алкашей заранее предупреждает, потому что сами за рулем пьяные ездиют !!!! козлы, блин !!! ))))

Козлодоев
12 июн 2019 в 12:36

Толку с этого, как с козла молока...Вот лишили бы прав пару-тройку известных "блатных" - был бы совсем другой коленкор

Водитель камаза
12 июн 2019 в 13:42

Сейчас стало очень много пьяных девушек и женщин за рулём. Спивается их братия. Так и дисциплины у них никакой нет. А управлять транспортом им всевышний запретил.