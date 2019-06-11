Минкульт: Валерия будет петь на набережной Новосибирска почти час

Министерство культуры Новосибирской области рассказало, сколько времени певица Валерия будет выступать на Михайловской набережной в День России.
Концерт начнётся на набережной в 20:00 и продлится до 20:45, следует из ответа областного министерства на запрос НГС.
«Выступление хедлайнера мероприятия, приуроченного к празднованию Дня России в Новосибирске, осуществляется за счет средств федерального бюджета», — говорится также в ответе, который передала пресс-служба губернатора и правительства.
Сколько именно стоил бюджету концерт певицы, в правительстве не уточнили.
Полную программу мероприятий, которые будут проходить в Новосибирске завтра, 12 июня, можно посмотреть здесь.