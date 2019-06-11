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Развлечения

Минкульт: Валерия будет петь на набережной Новосибирска почти час

Её выступление завершит программу Дня России в Новосибирске

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Выступление Валерии продлится 45 минут

Фото: Н. Арефьева, И. Пригожин, wikipedia.org

Министерство культуры Новосибирской области рассказало, сколько времени певица Валерия будет выступать на Михайловской набережной в День России.

Концерт начнётся на набережной в 20:00 и продлится до 20:45, следует из ответа областного министерства на запрос НГС.

«Выступление хедлайнера мероприятия, приуроченного к празднованию Дня России в Новосибирске, осуществляется за счет средств федерального бюджета», — говорится также в ответе, который передала пресс-служба губернатора и правительства.

Сколько именно стоил бюджету концерт певицы, в правительстве не уточнили.

Полную программу мероприятий, которые будут проходить в Новосибирске завтра, 12 июня, можно посмотреть здесь.

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ТЕГИ

ВалерияДень России 2019

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КОММЕНТАРИИ (44)

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elka
11 июн 2019 в 19:08

Думаю,что этот день можно отметить гораздо скромнее и если не споёт Валерия никто не умрет от горя.Неужели нельзя найти этим деньгам более достойное применение-столько болезней,столько свищей куда можно с умом потратить эти деньги .Ну сколько можно тратить наши налоги на пояски и песни знаменитостей.

Тик Так
11 июн 2019 в 18:50

Валерия вообще крутяцкая! Обожаю её!

ЧуК
11 июн 2019 в 19:18

пируем, а тем временем:
"Новосибирские власти отказались от планов покупки 1150 автобусов, троллейбусов и трамваев, чтобы обновить парк к молодёжному чемпионату мира-2023. Амбиции сократили почти втрое. Теперь в плане покупка 420 единиц наземного транспорта, сообщает ТАСС. "