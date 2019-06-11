Минкульт: Валерия будет петь на набережной Новосибирска почти час

Министерство культуры Новосибирской области рассказало, сколько времени певица Валерия будет выступать на Михайловской набережной в День России.

Концерт начнётся на набережной в 20:00 и продлится до 20:45, следует из ответа областного министерства на запрос НГС.

«Выступление хедлайнера мероприятия, приуроченного к празднованию Дня России в Новосибирске, осуществляется за счет средств федерального бюджета», — говорится также в ответе, который передала пресс-служба губернатора и правительства.