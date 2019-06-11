Дело подстреленного школьника в костюме разбойника передали в СК

Сегодня, 11 июня, дело подстреленного новосибирского школьника в костюме разбойника передали в следственное управление СК России по Новосибирской области.



«В связи с большим общественным резонансом в настоящее время уголовное дело передано в следственный отдел по Ленинскому району Следственного комитета для производства дальнейшего расследования», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СК.



Инцидент произошёл 8 июня после фестиваля ZNАКИ: 15-летний юноша возвращался домой по улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска, дорогу ему преградил мужчина, которому не понравился внешний вид парня. С фестиваля он возвращался в костюме разбойника Dismas из игры Darkest Dungeon. После словесной перепалки и нескольких ударов мальчик стал убегать от мужчины и в итоге получил выстрел в спину.

