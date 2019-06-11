Улицу Ленина сделают пешеходной на неделю перед Днём города

В Новосибирске с 24 по 30 июня пройдёт первый международный фестиваль цветов — ради него улица Ленина на неделю станет пешеходной.
Об этом корреспонденту НГС рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.
«Это запуск проекта, и мы хотим, чтобы со следующего года он проводился вместе с карнавальным шествием, с усилением, — рассказала она. — В этом году получилось недопонимание: мы хотели по Красному проспекту пройти, но перекрывать город на два дня не рискнули.
У нас будут ставить платформы 24 числа на улице Ленина: мы перекрываем на неделю улицу Ленина, она становится таким образом пешеходной перед Днём города,
и в режиме онлайн [флористы] будут сооружать [композиции], жители будут смотреть и выбирать любимую».
Границы перекрытого участка на улице Ленина Терешкова не уточнила. День города в этом году запланирован на 30 июня.
Терешкова пояснила, что идею проведения фестиваля цветов разработали совместно с авторами фестиваля лэнд-арта в сквере у оперного театра. Его также включили в программу мероприятий проекта «Зелёный Новосибирск». Своё участие, по словам Терешковой, уже подтвердили участники из Бельгии, Болгарии, Испании, Китая, Латвии и Чехии.