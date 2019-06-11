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Лето
День города-2019
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Улицу Ленина сделают пешеходной на неделю перед Днём города

В это время в городе будет проходить первый международный фестиваль цветов

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Новосибирцы смогут неделю ходить пешком по проезжей части улицы Ленина 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирске с 24 по 30 июня пройдёт первый международный фестиваль цветов — ради него улица Ленина на неделю станет пешеходной.

Об этом корреспонденту НГС рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.

«Это запуск проекта, и мы хотим, чтобы со следующего года он проводился вместе с карнавальным шествием, с усилением, — рассказала она. — В этом году получилось недопонимание: мы хотели по Красному проспекту пройти, но перекрывать город на два дня не рискнули. 

У нас будут ставить платформы 24 числа на улице Ленина: мы перекрываем на неделю улицу Ленина, она становится таким образом пешеходной перед Днём города,

и в режиме онлайн [флористы] будут сооружать [композиции], жители будут смотреть и выбирать любимую».

Границы перекрытого участка на улице Ленина Терешкова не уточнила. День города в этом году запланирован на 30 июня.

Терешкова пояснила, что идею проведения фестиваля цветов разработали совместно с авторами фестиваля лэнд-арта в сквере у оперного театра. Его также включили в программу мероприятий проекта «Зелёный Новосибирск». Своё участие, по словам Терешковой, уже подтвердили участники из Бельгии, Болгарии, Испании, Китая, Латвии и Чехии.

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цветыулица ЛенинаДень города - 2019

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КОММЕНТАРИИ (12)

Вождь
11 июн 2019 в 17:50

У этой Терешковой постоянно какие-то безумные идеи, которые негативно сказываются на жителях.

Эля
11 июн 2019 в 17:48

А что не на две недели?! Чем мэрия думает вообще?! Давайте вообще весь центр перекроем!!!

Хохолок
11 июн 2019 в 17:56

Так в центре и так всегда пробки, сейчас ещё Ленина перекроют, вообще атас будет. В администрации точно какие-то любители сидят, что попало делают.