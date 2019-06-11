Улицу Ленина сделают пешеходной на неделю перед Днём города

В Новосибирске с 24 по 30 июня пройдёт первый международный фестиваль цветов — ради него улица Ленина на неделю станет пешеходной.

Об этом корреспонденту НГС рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.



«Это запуск проекта, и мы хотим, чтобы со следующего года он проводился вместе с карнавальным шествием, с усилением, — рассказала она. — В этом году получилось недопонимание: мы хотели по Красному проспекту пройти, но перекрывать город на два дня не рискнули.