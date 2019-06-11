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Дороги и транспорт

Две машины и грузовик парализовали движение по Димитровскому мосту

Одного из водителей увезли на скорой помощи

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Авария случилась около 16 часов

Фото: 2ГИС

Сегодня, 11 июня, на Димитровском мосту рядом со сломавшимся КАМАЗом столкнулись два автомобиля. В итоге собралась пробка в сторону правого берега.

«Два автомобиля двигались в сторону правого берега — ВАЗ-2114 и "Тойота Корона Премио". "Тойоту Корону Премио" при перестроении из ряда в ряд догнал ВАЗ, не успел притормозить перед ней и врезался в заднюю часть автомобиля. Пострадавший только водитель автомобиля ВАЗ-2114. <…> Его увезли на скорой помощи», — рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

По данным ГИБДД, КАМАЗ стоит сломанный и ждёт эвакуатор ещё с обеда.

На мосту из-за аварии быстро собралась пробка

Фото: 2Gis

Сегодня, 11 июня, авария с участием трёх автомобилей перекрыла трамвайные пути на улице Учительской в Калининском районе Новосибирска.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Хитрый лис
11 июн 2019 в 17:14

Так, ну один перестраивался, второй его подбил. А грузовик тут при чём? И с какой скоростью надо было мчаться и куда смотреть, чтобы, тормозя, боднуть попутную машину так, что в больницу уехать?

Ходжа Насреддин
11 июн 2019 в 17:13

НГС, вы бы лучше написали о том, что там сейчас за авария, и вообще пробки 9 баллов в городе, даже без дождя и снега...

непруль
11 июн 2019 в 17:12

и где тут хоть 1 машина??))) 1 хлам...