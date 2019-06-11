Две машины и грузовик парализовали движение по Димитровскому мосту

Сегодня, 11 июня, на Димитровском мосту рядом со сломавшимся КАМАЗом столкнулись два автомобиля. В итоге собралась пробка в сторону правого берега.

«Два автомобиля двигались в сторону правого берега — ВАЗ-2114 и "Тойота Корона Премио". "Тойоту Корону Премио" при перестроении из ряда в ряд догнал ВАЗ, не успел притормозить перед ней и врезался в заднюю часть автомобиля. Пострадавший только водитель автомобиля ВАЗ-2114. <…> Его увезли на скорой помощи», — рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.