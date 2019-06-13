На Дне рождения Новосибирска выступит рок-группа «Смысловые галлюцинации»

В мэрии Новосибирска рассказали о планах на День города: в этом году поздравить Новосибирск приедут как минимум две известных группы — об этом корреспонденту НГС сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.



На площади перед «Сан Сити», в частности, выступит группа «Город 312», а на новой сцене на Михайловской набережной — «Смысловые галлюцинации». На сцене на площади Ленина пройдёт концерт новосибирских звёзд.



«Мы завели такую традицию в прошлом году, что у нас только наши звёзды [на площади Ленина]. И мы делаем более классический концерт, потому что площадь Ленина — она в том числе театральная, и мы считаем, что нужно показать уровень в том числе классического искусства города Новосибирска», — подчеркнула Анна Терешкова.

