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Город
День города-2019

На Дне рождения Новосибирска выступит рок-группа «Смысловые галлюцинации»

Основными площадками праздника станут площадь Ленина, площадка перед «Сан Сити» и набережная

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Гвоздём праздничного концерта на Михайловской набережной 30 июня станет рок-группа из Екатеринбурга

Фото: Анна Золотова / НГС

В мэрии Новосибирска рассказали о планах на День города: в этом году поздравить Новосибирск приедут как минимум две известных группы — об этом корреспонденту НГС сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.

На площади перед «Сан Сити», в частности, выступит группа «Город 312», а на новой сцене на Михайловской набережной — «Смысловые галлюцинации». На сцене на площади Ленина пройдёт концерт новосибирских звёзд.

«Мы завели такую традицию в прошлом году, что у нас только наши звёзды [на площади Ленина]. И мы делаем более классический концерт, потому что площадь Ленина — она в том числе театральная, и мы считаем, что нужно показать уровень в том числе классического искусства города Новосибирска», — подчеркнула Анна Терешкова.

Программа мероприятий и особенности оформления города на празднование 126-летия Новосибирска ещё обсуждаются.

Накануне, 12 июня, перед новосибирцами на Михайловской набережной выступала певица Валерия

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КОММЕНТАРИИ (25)

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GNUS111
13 июн 2019 в 08:24

Что бы не случилось у нас всегда праздники, праздники.

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elka
13 июн 2019 в 07:43

Учитывая какой это праздник то должны выступать бесплатно:) В день рождения дарят подарки.Да и вот только Валерию проводили, средств нет.

лена путина
13 июн 2019 в 08:02

день рождение города. город для людей. так научитесь помогать, как в москве: " Москва всегда была сильна своей социальной поддержкой горожан. Даже в пору монетизации сохранила бесплатный проезд для москвичей пенсионного возраста. Здесь самый низкий порог для оказания помощи при оплате жилья и коммуналки - всего 10%. Все неработающие горожане пенсионного возраста получают городскую надбавку к пенсии, у кого она ниже 17,5 тысячи рублей." - вот москвичам можно праздновать! это рос газета