На Михайловской набережной поставят телескопы для наблюдения за двойными звёздами

«Мероприятие состоится при условии ясной погоды 11 июня с 22:00 до 1:00. Сперва планируются наблюдения Луны, ещё при светлом небе. Луна достаточно яркая, и можно будет без труда увидеть лунные моря, горы и кратеры. Ею можно будет любоваться в течение всего мероприятия. После 23:00 уже достаточно стемнеет и можно будет пробовать наблюдать Юпитер», — сообщает «Новосибирское астрономическое общество».

Сегодня вечером 11 июня на Михайловской набережной установят телескопы для ночных астрономических наблюдений.

Координатор общества Диана Протасова сообщила корреспонденту НГС, что к моменту запланированных наблюдений в небе ожидается просвет. Число телескопов, которые выставят на набережной, пока уточняется.

С 23:30 стемнеет настолько, чтобы попытаться разглядеть двойные звёзды (гравитационно связанные звёзды, которые вращаются вокруг общего центра. — Прим. ред.), сообщают организаторы. А после 00:30 самые стойкие зрители получат возможность увидеть Сатурн.

«Наблюдательная площадка будет расположена на нижнем променаде примерно посередине, между Октябрьским мостом и парком "Городское начало". Мероприятие бесплатное», — говорится в сообщении сообщества.

Юпитер накануне прошёл противостояние с Солнцем — сейчас он находится в стадии лучшей видимости.