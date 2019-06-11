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Наука

На Михайловской набережной поставят телескопы для наблюдения за двойными звёздами

Новосибирцев зовут на набережную посмотреть на двойные звёзды

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С набережной можно будет разглядеть Юпитер и Сатурн

Фото: Стас Соколов / НГС

Сегодня вечером 11 июня на Михайловской набережной установят телескопы для ночных астрономических наблюдений.

«Мероприятие состоится при условии ясной погоды 11 июня с 22:00 до 1:00. Сперва планируются наблюдения Луны, ещё при светлом небе. Луна достаточно яркая, и можно будет без труда увидеть лунные моря, горы и кратеры. Ею можно будет любоваться в течение всего мероприятия. После 23:00 уже достаточно стемнеет и можно будет пробовать наблюдать Юпитер», — сообщает «Новосибирское астрономическое общество».

Координатор общества Диана Протасова сообщила корреспонденту НГС, что к моменту запланированных наблюдений в небе ожидается просвет. Число телескопов, которые выставят на набережной, пока уточняется.

С 23:30 стемнеет настолько, чтобы попытаться разглядеть двойные звёзды (гравитационно связанные звёзды, которые вращаются вокруг общего центра. — Прим. ред.), сообщают организаторы. А после 00:30 самые стойкие зрители получат возможность увидеть Сатурн.

«Наблюдательная площадка будет расположена на нижнем променаде примерно посередине, между Октябрьским мостом и парком "Городское начало". Мероприятие бесплатное», — говорится в сообщении сообщества.

Юпитер накануне прошёл противостояние с Солнцем — сейчас он находится в стадии лучшей видимости.

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КОММЕНТАРИИ (10)

свиная сосиска
11 июн 2019 в 17:34

здорово, я б сходила. интересно, правда, не будет ли мешать городское освещение?

Фото пользователя
Ģĥøşŧ
11 июн 2019 в 17:44

Хорошая новость. Завтра праздничный день, выходной, значит сегодня к двенадцати ночи мы на набережную подъедем. Может, удастся глянуть в телескоп. Сатурн и юпитер- это потрясающе. Особенно если "вживую" на них смотреть.

троль
11 июн 2019 в 17:44

Телескопы это конечно прикольно, но у меня есть идея, помимо телескопов установить микроскопы, чтобы можно было рассматривать малейший детали, микробов всяческих, моллекул.