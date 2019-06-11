Лесной сарай из Новосибирска оказался уникальным трамвайным вагоном

Сейчас вагон стоит на территории ОАО «Союз» в лесу в Заельцовском районе и используется как сарай

Реставратор из Санкт-Петербурга Максим Ляденко назвал уникальной находкой старый новосибирский трамвай, который нашли на территории ОАО «Союз».

Вагон обнаружил недалеко от Лесного шоссе новосибирец Василий Зорин, который раньше работал в «Горэлектротранспорте». Реставратор Максим Ляденко изучил его и определил, что это прицепной вагон Путиловского завода, которые в Петербурге не сохранились. «Это необычная "эмэска". У нас были вагоны МС (моторный стальной. — Прим. ред.), а к ним прицепы — ПС (прицепной стальной. — Прим. ред.). Вагоны МС у нас есть в достаточном количестве. Но нет прицепов. Когда эти фотографии опубликовал Василий Зорин, я сразу увидел, что это прицепной вагон, у нас таких нет, они, к сожалению, не сохранились», — рассказал реставратор Максим Ляденко, который помогает Музею городского электрического транспорта Санкт-Петербурга.



Фото первого новосибирского трамвая из архива Музея города Новосибирска Фото: предоставлено Константином Голодяевым

По его словам, руководство питерского музея заинтересовалось этим вагоном — сейчас в музее думают, как его перевозить. «В плане откапывания и вызволения большой опыт. Потому что у нас по Ленобласти было очень распространено использовать в качестве сараев автобусы и троллейбусы, — отметил Ляденко. — И вся наша коллекция собрана из таких сараев, причем они были в гораздо более худшем состоянии и находились в более сложных местах».

Реставратор подчеркнул, что большую часть времени этот вагон эксплуатировался в Ленинграде. Точную дату выпуска вагона удастся определить, если сохранился его бортовой номер. По словам Максима Ляденко, такие вагоны делали в 1929–1931 годах. В Новосибирск, вероятнее всего, его привезли в начале 1960-х.



Трамвай у Тульского моста в Новосибирске, 1949 год Фото: предоставлено Константином Голодяевым

«Ленинграду нужны были более вместительные, более современные вагончики, соответственно, эти старые уже не нужны. Но они оставались крепкими, и их можно было эксплуатировать. Тогда была практика помощи другим городам: они брали старые вагончики, капитально ремонтировали, ставили в них современное оборудование, — объяснил Ляденко. — Конкретно этот вагон был оборудован радиосвязью, потому что, если приглядеться, с торца вагона видны остатки большой розетки, а сбоку уже старенькая, современная. Это розетка радиосвязи. На ленинградских я такого не видел. У нас есть чертежи этой розетки, они не датируются 1960 годом».

Примерно так может выглядеть ретропоезд со старинным прицепным вагоном Фото: скрин страницы vk.com/spb_tram

Завод «НЭВЗ-Союз» готов подарить вагон тем, кто в нём заинтересован, рассказали ранее в администрации предприятия. Пока интерес к найденному вагону Путиловского завода проявили в Санкт-Петербурге. «Мы хотим его отреставрировать до ходового состояния. У нас все вагоны, прошедшие реставрацию, — самоходные, могут выезжать на улицы города, — рассказал о перспективах вагона Максим Ляденко. — Они выезжают на исторические парады, на какие-то мероприятия. Этот вагон мы планируем, если он окажется в Санкт-Петербурге, восстановить и сцепить с другими вагончиками, организовать исторический вагонный поезд, как на старых фотографиях».

Новосибирский краевед, сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев рассказал, что в Новосибирск трамваи завода «Красный Путиловец» привозили из Москвы и Санкт-Петербурга после окончания Великой Отечественной войны. По его мнению, новосибирцы сами могут отремонтировать найденный вагон. «Я знаю, что возможности у нас есть. И мастерская ретроавтомобилей, и авиареставрация, которой очень несложно, на самом деле, это сделать. И у самого "Горэлектротранспорта" есть возможности ремонта и реставрации, — подчеркнул он. — Клич брошен, но они пока молчат. Хорошо, если бы они ответили, а то уйдёт вагон, будет очень жаль».