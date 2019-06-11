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Дороги и транспорт

Кондуктор не смогла найти сдачу со 100 рублей и выкинула пассажирку из троллейбуса

По словам кондуктора, женщина сама толкалась и плевалась

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Теперь кондуктора обвиняют в нарушении должностной инструкции

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирске кондуктор троллейбуса вытолкнула из салона пассажирку из-за того, что не смогла найти сдачу со 100 рублей — теперь кондуктора обвиняют в нарушении должностной инструкции.

Видео с конфликтом появилось в группе «Типичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Как уточняется в сообщении группы, инцидент произошёл 1 июня в 6:40 утра на троллейбусе маршрута № 10. Причиной якобы стало то, что у кондуктора не нашлось мелочи для сдачи со 100 рублей, которыми расплатилась пассажирка.

Как объяснили корреспонденту НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, кондуктор попыталась разменять купюру у остальных пассажиров в салоне, но ей отказали. Ей пришлось набирать сдачу мелочью. 

vk.com/typical_nsk

«Набрав требуемую сумму мелкими монетами, кондуктор пыталась дать сдачу пассажирке, которую эта мелочь не устроила. 

После требования пассажирки выдать сдачу крупными, разгорелся спор, в результате которого (со слов кондуктора) пассажирка толкнула её и плюнула», 

— сказали в мэрии.

После этого, уточняется в ответе мэрии, на остановке «Королёва» кондуктор вытолкнула пассажирку из салона. Сейчас в филиале «Горэлектротранспорта» проводится служебная проверка.

«Кондуктор не смогла справиться с эмоциями и вытолкнула пассажирку из салона, чем нарушила пункт 2.6 должностной инструкции кондуктора об обязанности при работе на линии быть внимательным, вежливым в общении с пассажирами, не создавать конфликтных ситуаций. Обстоятельства произошедшего доведены до сведения всего персонала предприятия», — говорится в ответе мэрии.

Кондукторы часто отказываются вести пассажиров из-за отсутствия денег. Из-за этого страдают даже дети. Так, например, в январе 2019 года Кондуктор новосибирского автобуса № 13 высадила девятиклассницу, которая забыла дома справку о том, что она учится в школе.

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Дмитрий Здорников

ТЕГИ

троллейбускондукторконфликт

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КОММЕНТАРИИ (49)

пассажир ОТ
11 июн 2019 в 16:07

Как то утром в автобусе наблюдал сцену, пассажирка подала кондуктору 5-ти тысячную купюру, кондуктор её взяла спросив иронично -Это Ваш проездной? и пошла собирать сдачу! Насобирав огромный кулёк железной мелочи она подала его пассажирке и сказала -Можете пересчитать)) На дверях автобуса было наклеено объявление (Кондуктор обязан принимать оплату за проезд любыми деньгами, действующими на территории РФ, но и выдавать сдачу кондуктор тоже имеет право любыми деньгами. Распоряжение Минтранса). Кондуктор была готова к такому раскладу, а пассажирка молча взяв этот пакет со злым выражением лица вышла из автобуса, она была к такому не готова, видимо очень часто у неё пролазило ездить нахаляву. Оплошность кондуктора это лишние эмоции, за которые возможно придётся отвечать

arak
11 июн 2019 в 15:57

С сотни требует сдачу КРУПНЫМИ!

Леныч
11 июн 2019 в 15:58

А пассажирке той, значит, ничего не положено за плевок в кондуктора в ответ на сдачу мелочью? Из-за истерички уволят кондуктора. И это грустно.