Кондуктор не смогла найти сдачу со 100 рублей и выкинула пассажирку из троллейбуса

В Новосибирске кондуктор троллейбуса вытолкнула из салона пассажирку из-за того, что не смогла найти сдачу со 100 рублей — теперь кондуктора обвиняют в нарушении должностной инструкции. Видео с конфликтом появилось в группе «Типичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Как уточняется в сообщении группы, инцидент произошёл 1 июня в 6:40 утра на троллейбусе маршрута № 10 . Причиной якобы стало то, что у кондуктора не нашлось мелочи для сдачи со 100 рублей, которыми расплатилась пассажирка.

Как объяснили корреспонденту НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, кондуктор попыталась разменять купюру у остальных пассажиров в салоне, но ей отказали. Ей пришлось набирать сдачу мелочью.

vk.com/typical_nsk

«Набрав требуемую сумму мелкими монетами, кондуктор пыталась дать сдачу пассажирке, которую эта мелочь не устроила. После требования пассажирки выдать сдачу крупными, разгорелся спор, в результате которого (со слов кондуктора) пассажирка толкнула её и плюнула», — сказали в мэрии. После этого, уточняется в ответе мэрии, на остановке «Королёва» кондуктор вытолкнула пассажирку из салона. Сейчас в филиале «Горэлектротранспорта» проводится служебная проверка. «Кондуктор не смогла справиться с эмоциями и вытолкнула пассажирку из салона, чем нарушила пункт 2.6 должностной инструкции кондуктора об обязанности при работе на линии быть внимательным, вежливым в общении с пассажирами, не создавать конфликтных ситуаций. Обстоятельства произошедшего доведены до сведения всего персонала предприятия», — говорится в ответе мэрии.