Кондуктор не смогла найти сдачу со 100 рублей и выкинула пассажирку из троллейбуса

В Новосибирске кондуктор троллейбуса вытолкнула из салона пассажирку из-за того, что не смогла найти сдачу со 100 рублей — теперь кондуктора обвиняют в нарушении должностной инструкции.
Видео с конфликтом появилось в группе «Типичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Как уточняется в сообщении группы, инцидент произошёл 1 июня в 6:40 утра на троллейбусе маршрута № 10. Причиной якобы стало то, что у кондуктора не нашлось мелочи для сдачи со 100 рублей, которыми расплатилась пассажирка.
Как объяснили корреспонденту НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, кондуктор попыталась разменять купюру у остальных пассажиров в салоне, но ей отказали. Ей пришлось набирать сдачу мелочью.
«Набрав требуемую сумму мелкими монетами, кондуктор пыталась дать сдачу пассажирке, которую эта мелочь не устроила.
После требования пассажирки выдать сдачу крупными, разгорелся спор, в результате которого (со слов кондуктора) пассажирка толкнула её и плюнула»,
— сказали в мэрии.
После этого, уточняется в ответе мэрии, на остановке «Королёва» кондуктор вытолкнула пассажирку из салона. Сейчас в филиале «Горэлектротранспорта» проводится служебная проверка.
«Кондуктор не смогла справиться с эмоциями и вытолкнула пассажирку из салона, чем нарушила пункт 2.6 должностной инструкции кондуктора об обязанности при работе на линии быть внимательным, вежливым в общении с пассажирами, не создавать конфликтных ситуаций. Обстоятельства произошедшего доведены до сведения всего персонала предприятия», — говорится в ответе мэрии.
Кондукторы часто отказываются вести пассажиров из-за отсутствия денег. Из-за этого страдают даже дети. Так, например, в январе 2019 года Кондуктор новосибирского автобуса № 13 высадила девятиклассницу, которая забыла дома справку о том, что она учится в школе.