11 июня вторник
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 9/10
usd 64.79
eur 73.21
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 9/10
usd 64.79
eur 73.21
Культура

Новосибирские борцы за нравственность потребовали возбудить дело из-за нового клипа «Ленинграда»

Общественники считают, что видеоролик оскорбляет чувства верующих

Поделиться

3 417
68 Обсудить

Все новости

Все новости

Основное действие клипа разворачивается в ночном клубе, где героине мерещится Иисус 

Фото: «Ленинград» / youtube.com

Новосибирские общественники попросили следователей возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за нового клипа группировки «Ленинград».

Речь идёт о клипе «i_$uss», который появился на YouTube-канале «Ленинграда» неделю назад, следует из заявления общественников. Его фотокопию корреспонденту НГС предоставил представитель Новосибирского Координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий.

Авторы увидели в клипе «противоправное посягательство» на образ Иисуса Христа и пародию на Евхаристию — главное таинство церкви. Общественники попросили следователей возбудить уголовное дело по ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

На заявлении стоит печать, свидетельствующая о том, что Следственное управление СКР приняло заявление общественников 

Фото: предоставлено Иваном Квасницким

В самом следственном управлении получение этого заявления не прокомментировали.

«Помимо обращения в Следственный комитет, мы в ближайшее время готовим обращение в прокуратуру области о проведении проверки видеоклипа с целью признания его содержания запрещённым для распространения на территории России и блокировки его Роскомнадзором. Также готовим заявление в полицию о проведении проверки видеоклипа на предмет пропаганды наркотиков», — заявил корреспонденту НГС Иван Квасницкий в переписке в соцсети «ВКонтакте».

По его мнению, группировка «Ленинград» не только пренебрегает чувствами верующих, но и нарушает закон о государственном языке, а «мэрия Новосибирска и министерство культуры Новосибирской области из года в год создают условия для правонарушений». 

«А именно, зная, что из года в год на концертах группы "Ленинград" нарушается законодательство о государственном языке, закрывают глаза на использование государственной площадки — ЛДС "Сибирь" — для противоправной деятельности»,  — пояснил свою позицию Иван Квасницкий.

Творчество Сергея Шнурова и группировки «Ленинград» уже не в первый раз возмущает православных активистов из Новосибирска. В 2016 году они даже требовали запретить концерт из-за того, что музыканты используют в своих песнях ненормативную лексику. Но в итоге «Ленинград» в ледовом дворце спорта всё-таки выступил, хотя организатора концерта после оштрафовали за матерщину, которая звучала со сцены.

По теме

ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

группировка «Ленинград»православные активисты

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (68)

Хитрый лис
11 июн 2019 в 16:50

Православные активисты могут обратиться напрямую к Шнурову. Он им подскажет что делать и куда идти.
Что за глупость - мы специально нашли это видео, специально его посмотрели и оскорбились. А вы зачем туда полезли то?????

Вовчик1955
11 июн 2019 в 16:49

Мы, новосибирцы, очень любим группу Ленинград. И мнение общественников, нам ровно!

трям-брям
11 июн 2019 в 16:49

Во... Как говорится, понеслась коза по ипподрому. Народу делать, похоже, нечего.