Новосибирские борцы за нравственность потребовали возбудить дело из-за нового клипа «Ленинграда»

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6 мая 2019
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Основное действие клипа разворачивается в ночном клубе, где героине мерещится Иисус
Фото: «Ленинград» / youtube.com
Новосибирские общественники попросили следователей возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за нового клипа группировки «Ленинград».
Речь идёт о клипе «i_$uss», который появился на YouTube-канале «Ленинграда» неделю назад, следует из заявления общественников. Его фотокопию корреспонденту НГС предоставил представитель Новосибирского Координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий.
Авторы увидели в клипе «противоправное посягательство» на образ Иисуса Христа и пародию на Евхаристию — главное таинство церкви. Общественники попросили следователей возбудить уголовное дело по ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).
В самом следственном управлении получение этого заявления не прокомментировали.
«Помимо обращения в Следственный комитет, мы в ближайшее время готовим обращение в прокуратуру области о проведении проверки видеоклипа с целью признания его содержания запрещённым для распространения на территории России и блокировки его Роскомнадзором. Также готовим заявление в полицию о проведении проверки видеоклипа на предмет пропаганды наркотиков», — заявил корреспонденту НГС Иван Квасницкий в переписке в соцсети «ВКонтакте».
По его мнению, группировка «Ленинград» не только пренебрегает чувствами верующих, но и нарушает закон о государственном языке, а «мэрия Новосибирска и министерство культуры Новосибирской области из года в год создают условия для правонарушений».
«А именно, зная, что из года в год на концертах группы "Ленинград" нарушается законодательство о государственном языке, закрывают глаза на использование государственной площадки — ЛДС "Сибирь" — для противоправной деятельности», — пояснил свою позицию Иван Квасницкий.
Творчество Сергея Шнурова и группировки «Ленинград» уже не в первый раз возмущает православных активистов из Новосибирска. В 2016 году они даже требовали запретить концерт из-за того, что музыканты используют в своих песнях ненормативную лексику. Но в итоге «Ленинград» в ледовом дворце спорта всё-таки выступил, хотя организатора концерта после оштрафовали за матерщину, которая звучала со сцены.