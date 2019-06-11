Новосибирские борцы за нравственность потребовали возбудить дело из-за нового клипа «Ленинграда»

Новосибирские общественники попросили следователей возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за нового клипа группировки «Ленинград».

Речь идёт о клипе «i_$uss», который появился на YouTube-канале «Ленинграда» неделю назад, следует из заявления общественников. Его фотокопию корреспонденту НГС предоставил представитель Новосибирского Координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий. Авторы увидели в клипе «противоправное посягательство» на образ Иисуса Христа и пародию на Евхаристию — главное таинство церкви. Общественники попросили следователей возбудить уголовное дело по ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

На заявлении стоит печать, свидетельствующая о том, что Следственное управление СКР приняло заявление общественников Фото: предоставлено Иваном Квасницким

В самом следственном управлении получение этого заявления не прокомментировали.

«Помимо обращения в Следственный комитет, мы в ближайшее время готовим обращение в прокуратуру области о проведении проверки видеоклипа с целью признания его содержания запрещённым для распространения на территории России и блокировки его Роскомнадзором. Также готовим заявление в полицию о проведении проверки видеоклипа на предмет пропаганды наркотиков», — заявил корреспонденту НГС Иван Квасницкий в переписке в соцсети «ВКонтакте».

По его мнению, группировка «Ленинград» не только пренебрегает чувствами верующих, но и нарушает закон о государственном языке, а «мэрия Новосибирска и министерство культуры Новосибирской области из года в год создают условия для правонарушений». «А именно, зная, что из года в год на концертах группы "Ленинград" нарушается законодательство о государственном языке, закрывают глаза на использование государственной площадки — ЛДС "Сибирь" — для противоправной деятельности», — пояснил свою позицию Иван Квасницкий.