Головные боли и онемевшая шея: врач объяснил, как распознать менингококковую инфекцию

В Новосибирске произошла вспышка менингококковой инфекции — за последние 11 дней, по данным регионального минздрава, заболевание обнаружили у 25 человек в двух районах города. Участковый врач-терапевт с 20-летним стажем Юлия Орлова рассказала корреспонденту НГС, как определить, что у вас именно эта болезнь, и не допустить развития менингита.

«У нас раз в три года обычно бывают такие вспышки. В основном сейчас воздушно-капельный путь заражения. Протекает менингококковая инфекция как обычная респираторно-вирусная, то есть это высокая температура, недомогание, ломота, головная боль. Хотя менингококк — это не вирус, а бактерия», — объяснила врач.



Фото: Полина Авдошина

Одно из главных отличий менингококка в том, что он вызывает сильнейшую головную боль.

«Дикие головные боли — это основной признак, который должен быть сигналом для врача. При респираторно-вирусной инфекции голова может болеть день-два. Если она болит больше двух суток, тогда стоит призадуматься. Мы в этом случае направляем в инфекционную больницу, где берут мазок из носа на менингококк, хотя это не всегда подтверждается. Есть ещё симптом — это ригидность затылочных мышц (человек не может наклонить голову вперед из-за сильной боли в шее — Прим. ред.). Она развивается уже при менингите, когда бактерии переходят в мозговые оболочки», — добавила Юлия Орлова.

Инфекция особо опасна именно своими осложнениями: от отёка легких, поражения почек до менингита. Именно поэтому нужно как можно быстрее начать лечение.

«Бывают и летальные исходы. Всё зависит от исходных данных человеческого иммунитета. Если иммунитет крепкий, хоть залетайся [бактерия], человек отторгнет эту бактерию и не заболеет. А есть такие пациенты, которые всё цепляют. У многих сейчас, особенно у молодёжи, работающих людей, вторичный иммунодефицит. Это связано с перезагруженностью, хроническими заболеваниями и так далее», — объяснила врач.



Фото: Полина Авдошина