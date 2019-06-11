Головные боли и онемевшая шея: врач объяснил, как распознать менингококковую инфекцию

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За последние 11 дней, по данным регионального минздрава, опасную бактерию обнаружили у 25 новосибирцев
Фото: Александр Ощепков / НГС
В Новосибирске произошла вспышка менингококковой инфекции — за последние 11 дней, по данным регионального минздрава, заболевание обнаружили у 25 человек в двух районах города.
Участковый врач-терапевт с 20-летним стажем Юлия Орлова рассказала корреспонденту НГС, как определить, что у вас именно эта болезнь, и не допустить развития менингита.
«У нас раз в три года обычно бывают такие вспышки. В основном сейчас воздушно-капельный путь заражения. Протекает менингококковая инфекция как обычная респираторно-вирусная, то есть это высокая температура, недомогание, ломота, головная боль. Хотя менингококк — это не вирус, а бактерия», — объяснила врач.
Одно из главных отличий менингококка в том, что он вызывает сильнейшую головную боль.
«Дикие головные боли — это основной признак, который должен быть сигналом для врача. При респираторно-вирусной инфекции голова может болеть день-два. Если она болит больше двух суток, тогда стоит призадуматься. Мы в этом случае направляем в инфекционную больницу, где берут мазок из носа на менингококк, хотя это не всегда подтверждается. Есть ещё симптом — это ригидность затылочных мышц (человек не может наклонить голову вперед из-за сильной боли в шее — Прим. ред.). Она развивается уже при менингите, когда бактерии переходят в мозговые оболочки», — добавила Юлия Орлова.
Инфекция особо опасна именно своими осложнениями: от отёка легких, поражения почек до менингита. Именно поэтому нужно как можно быстрее начать лечение.
«Бывают и летальные исходы. Всё зависит от исходных данных человеческого иммунитета. Если иммунитет крепкий, хоть залетайся [бактерия], человек отторгнет эту бактерию и не заболеет. А есть такие пациенты, которые всё цепляют. У многих сейчас, особенно у молодёжи, работающих людей, вторичный иммунодефицит. Это связано с перезагруженностью, хроническими заболеваниями и так далее», — объяснила врач.
Лучший способ защититься от бактерии, по словам врача, — укрепить свой иммунитет. А также не забывать об элементарной гигиене: почаще мыть руки и пользоваться собственной посудой. От менингококковой инфекции также существует прививка, но она не входит в национальный календарь и ставить её придётся за свой счёт.
«Можно попить поливитамины, а сейчас появились фрукты — ешьте их побольше. А если появились сопли или недомогание, заболел, лучше первые три-пять дней дома отлежаться. Это самое важное условие. И никогда не затягивайте обращение к врачу», — советует Юлия Орлова.