«Выстрелил в спину ребёнку»: школьнику в костюме разбойника прострелили плечо из-за наряда

На улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска выстрелом, предположительно, из травматического оружия ранен 15-летний школьник. Вечером в воскресенье, 8 июня, 9-классник Юра возвращался из центра города с фестиваля ZNАКИ, когда ему преградил дорогу мужчина, которому не понравился внешний вид парня. С фестиваля он возвращался в костюме разбойника Dismas из игры Darkest Dungeon. После словесной перепалки и нескольких ударов школьник начал убегать от него и в итоге получил выстрел в спину. У школьника ранено предплечье, ему сделали операцию, и только сегодня, 11 июня, мама забрала его из больницы домой. Мать подростка рассказала корреспонденту НГС о случившемся и сказала, что переживает за расследование этого дела.

Мама Юрия, Карина (женщина попросила изменить её имя в тексте), пошла на фестиваль ZNАКИ 8 июня вместе с сыном. Для этого она сшила для него костюм. «Сшили брюки специальные, у него были сапоги, пальто с мехом, красная повязка на лице, и сделали грим — чёрные глаза и имитацию морщин. В таком виде он поехал на фестиваль», — рассказывает Карина. Она побыла с сыном с 15:00 до 17:30, потом он позвонил ей в 21:00, после окончания фестиваля, и сказал, что едет из центра мимо автовокзала в сторону дома в Ленинском районе. «Я жду-жду, его нет-нет, и вдруг во дворе примерно в 21:40 мужчина громко кричит нецензурное слово, раздаётся мужской вопль и два выстрела. Сработала сигнализация на машинах. Я видела из окна, как кучка людей показывала в сторону двора, но сам двор мне не видно из-за деревьев. Я заволновалась и набрала ребёнку где-то в 21:44, он сказал: "Я в лифте", но голос был не очень хороший. Я поняла, что что-то случилось, выскочила на площадку, встретила его. Он вышел из лифта, держался левой рукой за правое предплечье», — вспоминает Карина.

Карина сняла пальто с сына и увидела дыру в рукаве пальто. «Кровища. Потом рубашку сняли: я посмотрела, что там входное отверстие от пули. Сразу же я вызвала полицию и скорую, то есть звонок поступил в 21:46. Скорую ждали полчаса, они оказали первую помощь и забрали нас в 34-ю больницу. Одновременно со скорой приехала полиция, два молодых человека. Они спрашивали, что произошло, что случилось, ничего не писали. Мы рассказали, как выглядел человек, который стрелял, потому что сын его хорошо запомнил», — объясняет женщина. По её словам, к происшествию может быть причастен мужчина, который гулял вместе с женой и ребёнком в коляске. «Я из окна не вижу это место, оно прикрыто углом, но там на этом углу стоят камеры. Как рассказал сын, ему перегородил дорогу взрослый мужчина, который был с женщиной и с коляской. Вроде как это были его жена и его, вероятно, ребёнок. Женщина отошла в сторону, а мужчина начал спрашивать моего ребёнка, почему он в таком виде. Ему не понравилось, что он в гриме, пальто, этот мех его раздражал. На пустом месте», — пересказывает Карина.

Она добавляет, что мужчина не понял ответ про фестиваль и косплей, и её сын пошёл дальше. «Мужчина ударил его в спину неожиданно, у него даже остались красные пятна там. И оскорбил. Ребёнок попытался защититься: у него был бутафорский кинжал, подходящий к этому костюму. Он вытащил кинжал и ударил этого мужчину, тоже сказал ему нецензурное слово. Мужчину это очень разозлило, что ребёнок на него чуть ли не с пластмассовым ножиком бросился, и он начал за ним бежать. Потом мужчина понял, что не догонит его, и выстрелил. Просто выстрелил в спину убегающему ребёнку», — ужасается мама Юры. По её данным, это было травматическое оружие. В Главном управлении МВД по Новосибирской области эту информацию подтвердить не могут. Её сын успел забежать домой, потому что оставалось недалеко. «В тот же вечер служба полиции, ППС, его сразу же нашли по тем приметам, которые мы им назвали. Мужчина был за углом рядом стоящего дома со своими друзьями и пил пиво спокойно. Вот и всё. Он сказал, что ничего не видел и никуда не стрелял. Его не привели в отделение, оставили и ушли. Это, конечно, меня потрясло. На следующий день его жена, как умная Маша, постирала эту куртку — и никаких следов нету. Не знаю, нашли ли они оружие», — считает Карина.

Юре в больнице сделали операцию, вытащили пулю, и до сегодняшнего обеда он находился в больнице. Диагноз — слепая огнестрельная рана задней поверхности правого плеча. На следующий день, 9 июня, в обед Карина не дождалась звонка от полиции и позвонила сама. Её попросили принести вещдоки в отдел полиции на Кирзаводской и поехали опрашивать ребёнка в больницу. В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что по факту стрельбы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). В полиции говорят, что выясняют личность подозреваемого, хотя Карина утверждает, что видела стрелявшего вместе с женой и адвокатом в отделении полиции на улице Костычева. «В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия по установлению лица, совершившего данные противоправные деяния», — добавили в пресс-службе. «Мы поехали на место происшествия и ждали там подозреваемого, он был с женой. И приехал его адвокат. Потом мы под расписку забрали ребёнка из больницы для проведения следственных действий. Они хотели провести очную ставку, хотя врач был против. У нас снова брали показания в отделении на Костычева, ещё сидели два сотрудника полиции и странно себя вели. Я даже задала им вопрос: «На какой вы стороне и кого защищаете?» На нас наезжали, как будто это мы совершили преступление, а не являемся потерпевшей стороной. Мне показалось, что давление на нас всё-таки было. Я даже не хотела подписывать. Это моё субъективное мнение», — рассуждает Карина.

По словам женщины, Юра увидел подозреваемого в отделении на Костычева и сразу его узнал, но очной ставки не случилось, потому что подозреваемый отказался давать какие-то показания, он был со своим с адвокатом. «И нас просто отпустили и сказали через месяц узнать, как дела. И потом этот мужчина вышел извинился передо мной и перед сыном, но мы на извинения не отреагировали. Потом он ещё раз подошёл ко мне и намекнул, что можно решить это дело другим способом. Я хочу общественного резонанса, если в детей уже стреляют на улице. У нас школа потрясена этим случаем. Как детей на улицу отпускать, я не знаю. У нас защиты никакой нету, мне кажется, что полиция хочет это дело замять», — предполагает Карина. Она говорит, что не хочет известности, хочет жить спокойно, как жила. «Но мне кажется, что если мы сейчас всё пустим на самотёк, то у нас отстреливать детей начнут. И повода для стрельбы абсолютно никакого не было. Просто в ребёнка выстрелили, а завтра в другого ребёнка выстрелят. И может не так всё закончиться. Я просто возмущена этим случаем», — возмущается мама школьника.