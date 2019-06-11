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Развлечения

В венках, на роликах, с Валерией: полная программа Дня России в Новосибирске

НГС публикует программу праздничных мероприятий на 12 июня

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Праздничные мероприятия завтра будут в разных частях города

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Завтра, 12 июня, Новосибирск будет отмечать День России — празднования начнутся в полдень.

НГС публикует программу мероприятий.

В 12:00 в Центральном парке начнётся концерт «Мы — будущее России!».

С 12:00 до 15:00 в Первомайском сквере будет проходить мероприятие «Мы — народ одной страны».

Организатор мероприятия Центр сохранения нравственно-этических ценностей «ЯР», который предложил горожанам прийти на торжество в национальных костюмах — например, в павловопосадских платках, цветочных венках и славянских очельях.

В 13:00 в Парке культуры и отдыха «У моря Обского» приглашает на программу «Мы — дети твои, Россия». Там ожидаются выступления коллективов Советского района.

В 13:00 начнётся праздник на Михайловской набережной.

«Здесь будут работать различные интерактивные площадки. 

Гости праздника смогут нарисовать граффити, составить большой пазл страны, 

стать участниками исторической викторины и тренировок по фитнесу и танцам. Пройдут командные и одиночные игры с использованием средств пожаротушения и экипировки», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства

В 14:00 на набережной начнётся концерт «Россия — моя страна!». Весь день на сцене будут выступать творческие коллективы области и Русского Академического оркестра. На торжественном открытии прозвучит гимн Российской Федерации.

«Концертная программа будет разделена на блоки о науке, спорте, любви и семье, патриотизме, национальности и другие», — сообщили в правительстве.

Также в 14:00 откроется программа «Мы — сибиряки!» в Заельцовском парке. По информации администрации парка, гостей ожидают интерактивные точки, концерт, игры, конкурсы, мультиклоуны.

В 14:00 молодёжный центр «Левобережный» приглашает на VI городской роликовый фестиваль ROLLER FEST — 2019. Мероприятие пройдёт на набережной ОбьГЭСа, рядом с площадкой у мемориального комплекса «Алеша-Сибиряк» на улице Новоморской. Здесь ждут семьи с детьми и молодёжь со всей области. 

В 20:00 на набережной выступит хедлайнер праздника — певица Валерия.

Ожидается, что завтрашний день станет самым тёплым на неделе — температура воздуха поднимется до +27 градусов.

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КОММЕНТАРИИ (86)

Алекс 54
11 июн 2019 в 13:42

Да здравствует дно росии!!!

полкан
11 июн 2019 в 13:26

странный праздник

Тоже праздник
11 июн 2019 в 13:50

Кто-то сможет объяснить, что это за праздник, что мы завтра отмечаем?
Так объяснить, чтобы было и ребёнку понятно, что это за праздник и правдиво (врать детям нехорошо)