В венках, на роликах, с Валерией: полная программа Дня России в Новосибирске

Организатор мероприятия Центр сохранения нравственно-этических ценностей «ЯР», который предложил горожанам прийти на торжество в национальных костюмах — например, в павловопосадских платках, цветочных венках и славянских очельях.

С 12:00 до 15:00 в Первомайском сквере будет проходить мероприятие «Мы — народ одной страны».

В 12:00 в Центральном парке начнётся концерт «Мы — будущее России!».

Завтра, 12 июня, Новосибирск будет отмечать День России — празднования начнутся в полдень.

В 13:00 в Парке культуры и отдыха «У моря Обского» приглашает на программу «Мы — дети твои, Россия». Там ожидаются выступления коллективов Советского района.

В 13:00 начнётся праздник на Михайловской набережной.

«Здесь будут работать различные интерактивные площадки.

Гости праздника смогут нарисовать граффити, составить большой пазл страны,

стать участниками исторической викторины и тренировок по фитнесу и танцам. Пройдут командные и одиночные игры с использованием средств пожаротушения и экипировки», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства

В 14:00 на набережной начнётся концерт «Россия — моя страна!». Весь день на сцене будут выступать творческие коллективы области и Русского Академического оркестра. На торжественном открытии прозвучит гимн Российской Федерации.

«Концертная программа будет разделена на блоки о науке, спорте, любви и семье, патриотизме, национальности и другие», — сообщили в правительстве.

Также в 14:00 откроется программа «Мы — сибиряки!» в Заельцовском парке. По информации администрации парка, гостей ожидают интерактивные точки, концерт, игры, конкурсы, мультиклоуны.