Суд остановил стройку бизнес-центра на месте вырубленных деревьев у лицея на Советской

Железнодорожный районный суд Новосибирска приостановил действие разрешения на строительство бизнес-центра на улице Советской — его планируют строить на участке около лицея № 22 «Надежда Сибири».
Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в Facebook. Локоть отметил, что накануне, 10 июня, Железнодорожный районный суд принял иск лицея о признании незаконным выданного ранее мэрией разрешения на строительство.
«Проект не соответствует требованиям безопасности, есть угроза жизни и здоровью учеников лицея.
Одновременно судом приняты обеспечительные меры — приостановлено действие разрешения на строительство и введен запрет на любые подготовительные и строительные работы на земельном участке»,
— написал Анатолий Локоть.
Скандал вокруг лицея начался ещё осенью 2018 года, когда застройщик вырубил деревья рядом с лицеем, чтобы подготовить площадку к строительству. За их вырубку «АльянсСтрой» заплатил 24 тысячи рублей. После чего на место приехали общественники и жильцы соседних домов, которые потребовали остановить стройку. Вскоре после этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть отменил разрешение на строительство бизнес-центра. Суд не согласился с отзывом разрешения и отменил его.
На фоне судебных тяжб с конца февраля у лицея начала появляться строительная техника — рабочие начали бурить скважины под сваи. А в марте встречный иск к застройщику подал и сам лицей «Надежда Сибири» — руководство лицея потребовало вернуть участок мэрии и закончить строительство спортивного зала. Однако мэрия не смогла запретить скандальную стройку бизнес-центра у лицея № 22.
В минувшую субботу сотни школьников, общественников и родителей вышли на митинг против строительства у лицея — они подписали письмо прокурору и губернатору.