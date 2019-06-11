Суд остановил стройку бизнес-центра на месте вырубленных деревьев у лицея на Советской

Железнодорожный районный суд Новосибирска приостановил действие разрешения на строительство бизнес-центра на улице Советской — его планируют строить на участке около лицея № 22 «Надежда Сибири».

Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в Facebook. Локоть отметил, что накануне, 10 июня, Железнодорожный районный суд принял иск лицея о признании незаконным выданного ранее мэрией разрешения на строительство.

«Проект не соответствует требованиям безопасности, есть угроза жизни и здоровью учеников лицея.