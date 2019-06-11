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Образование

Суд остановил стройку бизнес-центра на месте вырубленных деревьев у лицея на Советской

Запрет будет действовать, пока не закончится судебный процесс

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Компания «АльянсСтрой» намерена построить у лицея 8-этажный деловой центр

Фото: Юрий Лобанов

Железнодорожный районный суд Новосибирска приостановил действие разрешения на строительство бизнес-центра на улице Советской — его планируют строить на участке около лицея № 22 «Надежда Сибири». 

Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в Facebook. Локоть отметил, что накануне, 10 июня, Железнодорожный районный суд принял иск лицея о признании незаконным выданного ранее мэрией разрешения на строительство.

«Проект не соответствует требованиям безопасности, есть угроза жизни и здоровью учеников лицея. 

Одновременно судом приняты обеспечительные меры — приостановлено действие разрешения на строительство и введен запрет на любые подготовительные и строительные работы на земельном участке», 

— написал Анатолий Локоть.

Скандал вокруг лицея начался ещё осенью 2018 года, когда застройщик вырубил деревья рядом с лицеем, чтобы подготовить площадку к строительству. За их вырубку «АльянсСтрой» заплатил 24 тысячи рублей. После чего на место приехали общественники и жильцы соседних домов, которые потребовали остановить стройку. Вскоре после этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть отменил разрешение на строительство бизнес-центра. Суд не согласился с отзывом разрешения и отменил его

На фоне судебных тяжб с конца февраля у лицея начала появляться строительная техника — рабочие начали бурить скважины под сваи. А в марте встречный иск к застройщику подал и сам лицей «Надежда Сибири» — руководство лицея потребовало вернуть участок мэрии и закончить строительство спортивного зала. Однако мэрия не смогла запретить скандальную стройку бизнес-центра у лицея № 22

В минувшую субботу сотни школьников, общественников и родителей вышли на митинг против строительства у лицея — они подписали письмо прокурору и губернатору.

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застройказапретсуд

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КОММЕНТАРИИ (12)

Кузьмич Старший
11 июн 2019 в 12:49

Картина маслом, мэрия выдает разрешение, общественный скандал, стройку морозят до суда. В суде у застройщика полный порядок с документами, мэрия проигрывает суд, и застройщик строит все что хочет.

С левого берега
11 июн 2019 в 12:49

А кто главнее, арбитражный суд который разрешил строительство или Железнодорожный который запретил.
Ну и конечно наш мэр засуетился, выборы через три месяца и тут такой камень в огород т.е 8 этажей перед лицеем.

Ефим
11 июн 2019 в 12:57

Мэрия хватит рубить деревья! Оставьте в городе хоть какие то зеленые зоны! И так одной пылью дышим!!!