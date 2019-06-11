Сеть магазинов напечатала флаг Нидерландов в буклете ко Дню России

Флаг государства Нидерланды размещён на развороте издания и по цветам напоминает российский — на нём три полосы красного, белого и синего цвета сверху вниз. На флаге РФ — белый, синий и красный.

«Бабушка вчера домой принесла буклет [из "Ярче!"]. Я заглянула, а там вот такое», — сообщила читательница НГС Мария, предоставившая в редакцию экземпляр буклета.

В сети супермаркетов объяснили, что это не ошибка, а флаг Нидерландов

«Мы рады, что наши покупатели смотрят буклеты, да ещё и внимательно. И вроде ошибки находят. Но это не ошибка — здесь нидерландский флаг. Так как на [развороте] крупно у нас нарисована селёдка, а у них бывает праздник селёдки», — рассказала Жанна Осипова.



Праздник селёдки отмечается в Нидерландах в первую субботу июня, сразу после того, как в порт доставят первую селёдку нового улова. В 2019 году этот день выпал на 15 июня.



31 мая в Оперном театре прошла вторая ежегодная «Народная премия НГС», на которой лучшим супермаркетом года стала сеть супермаркетов «Ярче!», которая была победителем и в 2018 году.