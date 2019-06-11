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Город

Сеть магазинов напечатала флаг Нидерландов в буклете ко Дню России

В супермаркетах отрицают ошибку — это реклама селёдки, которую очень любят в Нидерландах

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Читательница НГС нашла в рекламном буклете сети супермаркетов «Ярче!» российский флаг с неправильными цветами

Фото: Илья Калинин / НГС

В новосибирских супермаркетах сети «Ярче!» появился буклет с товарами, выпущенный ко Дню России — в нём напечатан флаг Нидерландов. 

«Бабушка вчера домой принесла буклет [из "Ярче!"]. Я заглянула, а там вот такое», — сообщила читательница НГС Мария, предоставившая в редакцию экземпляр буклета.

Флаг государства Нидерланды размещён на развороте издания и по цветам напоминает российский — на нём три полосы красного, белого и синего цвета сверху вниз. На флаге РФ — белый, синий и красный.

В сети супермаркетов объяснили, что это не ошибка, а флаг Нидерландов

Фото: Илья Калинин / НГС

Территориальный менеджер по развитию сети супермаркетов «Ярче!» по Новосибирску и Новосибирской области Жанна Осипова объяснила появление флага западно-европейского королевства замыслом дизайнера.

«Мы рады, что наши покупатели смотрят буклеты, да ещё и внимательно. И вроде ошибки находят. Но это не ошибка — здесь нидерландский флаг. Так как на [развороте] крупно у нас нарисована селёдка, а у них бывает праздник селёдки», — рассказала Жанна Осипова.

Праздник селёдки отмечается в Нидерландах в первую субботу июня, сразу после того, как в порт доставят первую селёдку нового улова. В 2019 году этот день выпал на 15 июня.

31 мая в Оперном театре прошла вторая ежегодная «Народная премия НГС», на которой лучшим супермаркетом года стала сеть супермаркетов «Ярче!», которая была победителем и в 2018 году.

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Илья Калинин

ТЕГИ

День РоссииЯрче!

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КОММЕНТАРИИ (64)

С левого берега
11 июн 2019 в 13:16

Отмазка супер, Жанна Осипова, написать 12 июня День России и напротив флаг Нидерландов и сослаться на праздник селедки.)

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Bream
11 июн 2019 в 13:20

в любой непонятной ситуации говори, что это в честь дня селёдки

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Matrix_Agent
11 июн 2019 в 13:13

Ну и написали бы - день селёдки. Но это ещё ничего. могли бы и флаг протектората Богемии и Моравии запихнуть дизайнеры эти.