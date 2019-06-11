Сеть магазинов напечатала флаг Нидерландов в буклете ко Дню России

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6 мая 2019
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Читательница НГС нашла в рекламном буклете сети супермаркетов «Ярче!» российский флаг с неправильными цветами
Фото: Илья Калинин / НГС
В новосибирских супермаркетах сети «Ярче!» появился буклет с товарами, выпущенный ко Дню России — в нём напечатан флаг Нидерландов.
«Бабушка вчера домой принесла буклет [из "Ярче!"]. Я заглянула, а там вот такое», — сообщила читательница НГС Мария, предоставившая в редакцию экземпляр буклета.
Флаг государства Нидерланды размещён на развороте издания и по цветам напоминает российский — на нём три полосы красного, белого и синего цвета сверху вниз. На флаге РФ — белый, синий и красный.
Территориальный менеджер по развитию сети супермаркетов «Ярче!» по Новосибирску и Новосибирской области Жанна Осипова объяснила появление флага западно-европейского королевства замыслом дизайнера.
«Мы рады, что наши покупатели смотрят буклеты, да ещё и внимательно. И вроде ошибки находят. Но это не ошибка — здесь нидерландский флаг. Так как на [развороте] крупно у нас нарисована селёдка, а у них бывает праздник селёдки», — рассказала Жанна Осипова.
Праздник селёдки отмечается в Нидерландах в первую субботу июня, сразу после того, как в порт доставят первую селёдку нового улова. В 2019 году этот день выпал на 15 июня.