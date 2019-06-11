Депутаты посоветовали правительству сохранить нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч

Снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час, весьма вероятно, будет отложено. Всё дело в том, что комитеты Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовали правительству сохранить его. По их мнению, сначала необходимо проверить дорожные знаки на трассах и региональные системы фиксации нарушений.



Депутаты уверены, что ограничения лимита на ряде магистралей носят немотивированный характер.



— Позиция комитетов и в целом фракции «Единая Россия» такая: пока держим оборону против отмены 20 км/ч. Статистики о том, что аварийность растет из-за превышения на 10 км/ч, нет. Давайте на дорогах порядок наведем, уберем разные «кормушки» и только потом будем обсуждать эту тему, — приводит «Коммерсант» слова депутата Вячеслава Лысакова.

