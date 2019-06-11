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Авто

Депутаты посоветовали правительству сохранить нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч

Они считают, что сначала надо проверить дорожные знаки и камеры на трассах

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Перед снижением нештрафуемого порога депутаты предлагают проверить камеры на трассах

Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час, весьма вероятно, будет отложено. Всё дело в том, что комитеты Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовали правительству сохранить его. По их мнению, сначала необходимо проверить дорожные знаки на трассах и региональные системы фиксации нарушений.

Депутаты уверены, что ограничения лимита на ряде магистралей носят немотивированный характер.

— Позиция комитетов и в целом фракции «Единая Россия» такая: пока держим оборону против отмены 20 км/ч. Статистики о том, что аварийность растет из-за превышения на 10 км/ч, нет. Давайте на дорогах порядок наведем, уберем разные «кормушки» и только потом будем обсуждать эту тему, — приводит «Коммерсант» слова депутата Вячеслава Лысакова.

Издание отмечает, что еще в 2014 году ГИБДД подготовила первый законопроект на эту тему, но до парламента он так и не дошел. В конце 2018 года лоббировать ужесточение стал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. И тогда этот вопрос считался чуть ли не решенным

В апреле 2019 года ГИБДД предложила ввести штраф в размере 1,5 тысячи рублей за превышение скорости на 10–20 км/ч, 3 тысячи рублей — за превышение на 20–40 км/ч. Законопроект уже готовится в МВД.

Так что с уверенностью можно говорить, что в ближайшие месяцы порог в 20 км/ч сохранится.

Надо ли сохранить порог в 20 км/ч? 

  • Да
  • Нет, надо снизить до 10 км/ч

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ТЕГИ

ГИБДДнарушениепревышение скорости

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КОММЕНТАРИИ (12)

С левого берега
11 июн 2019 в 12:43

Камеры на трассах реально бесят, особенно вот эти не стационарные. Читал про такую месть, не знаю правда или быль, но все же.
К примеру стоит лада с треногой, лады у нас распространены, находят такую же модель и цвета, печатают на бумаге такой же номер и ездят с превышением скорости перед этой треногой. В итоге штраф получает сам охотник за штрафами.)
Или сам видел как перед треногой "ломается" автомобиль и открытым капотом закрывает обзор камеры вынуждая свернуть свою деятельность. Но на это надо лишнее время.)

Parker
11 июн 2019 в 12:34

Кто нибудь знает почему на широком и всегда свободном бугринском мосту ограничение 60 км/час...

Аноним
11 июн 2019 в 12:34

На номера навешаю магниты и по трассе буду ехать столько, сколько захочу.