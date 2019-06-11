Депутаты посоветовали правительству сохранить нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч

Снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час, весьма вероятно, будет отложено. Всё дело в том, что комитеты Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовали правительству сохранить его. По их мнению, сначала необходимо проверить дорожные знаки на трассах и региональные системы фиксации нарушений.
Депутаты уверены, что ограничения лимита на ряде магистралей носят немотивированный характер.
— Позиция комитетов и в целом фракции «Единая Россия» такая: пока держим оборону против отмены 20 км/ч. Статистики о том, что аварийность растет из-за превышения на 10 км/ч, нет. Давайте на дорогах порядок наведем, уберем разные «кормушки» и только потом будем обсуждать эту тему, — приводит «Коммерсант» слова депутата Вячеслава Лысакова.
Издание отмечает, что еще в 2014 году ГИБДД подготовила первый законопроект на эту тему, но до парламента он так и не дошел. В конце 2018 года лоббировать ужесточение стал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. И тогда этот вопрос считался чуть ли не решенным.
В апреле 2019 года ГИБДД предложила ввести штраф в размере 1,5 тысячи рублей за превышение скорости на 10–20 км/ч, 3 тысячи рублей — за превышение на 20–40 км/ч. Законопроект уже готовится в МВД.
Так что с уверенностью можно говорить, что в ближайшие месяцы порог в 20 км/ч сохранится.