Студентов НГТУ заставили выбросить из общежитий электрические плитки

Фотографии приказа за подписью ректора вуза Анатолия Батаева появились в группе «НГТУ Общежитие № 6 » в социальной сети «ВКонтакте». Пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов подтвердил корреспонденту НГС достоверность приказа.

В Новосибирском государственном техническом университете запретили использовать газовые и электрические плиты — из-за задымлений и ложных срабатываний датчиков в общежития часто приезжали пожарные.

Студентам разрешено пользоваться микроволновками, мультиварками, пароварками.

Словом, всем, что не может дать дыма», — объяснил Юрий Лобанов.

По словам Юрия Лобанова, ещё одной причиной для запрета на использование газовых и электрических плит послужила забывчивость студентов.

«Студенты часто забывают отключать электроприборы. Например, забыл про какое-то занятие и побежал, а плитка осталась включённой, это просто опасно. А у большинства плиток, особенно старых, нет автоматического отключения. У мультиварок и пароварок она есть, поэтому не произойдет ничего страшного, если студент забудет её выключить», — сказал он.