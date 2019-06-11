Студентов НГТУ заставили выбросить из общежитий электрические плитки

В Новосибирском государственном техническом университете запретили использовать газовые и электрические плиты — из-за задымлений и ложных срабатываний датчиков в общежития часто приезжали пожарные.
Фотографии приказа за подписью ректора вуза Анатолия Батаева появились в группе «НГТУ Общежитие № 6» в социальной сети «ВКонтакте». Пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов подтвердил корреспонденту НГС достоверность приказа.
«Использование газовых и конфорочных плиток приводит к задымлению, срабатывают датчики, приезжают пожарные.
Студентам разрешено пользоваться микроволновками, мультиварками, пароварками.
Словом, всем, что не может дать дыма», — объяснил Юрий Лобанов.
По словам Юрия Лобанова, ещё одной причиной для запрета на использование газовых и электрических плит послужила забывчивость студентов.
«Студенты часто забывают отключать электроприборы. Например, забыл про какое-то занятие и побежал, а плитка осталась включённой, это просто опасно. А у большинства плиток, особенно старых, нет автоматического отключения. У мультиварок и пароварок она есть, поэтому не произойдет ничего страшного, если студент забудет её выключить», — сказал он.
В ноябре прошлого года к общежитию № 7 приезжало несколько пожарных машин — выяснилось, что неизвестные подожгли дверь общежития, из-за чего в здании произошло задымление.