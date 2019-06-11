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Образование

Студентов НГТУ заставили выбросить из общежитий электрические плитки

Из-за задымлений в общаги часто приезжают пожарные, считают в вузе

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Электро- и газовые плиты попали под запрет в студгородке НГТУ 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирском государственном техническом университете запретили использовать газовые и электрические плиты — из-за задымлений и ложных срабатываний датчиков в общежития часто приезжали пожарные.

Фотографии приказа за подписью ректора вуза Анатолия Батаева появились в группе «НГТУ Общежитие № 6» в социальной сети «ВКонтакте». Пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов подтвердил корреспонденту НГС достоверность приказа. 

«Использование газовых и конфорочных плиток приводит к задымлению, срабатывают датчики, приезжают пожарные. 

Студентам разрешено пользоваться микроволновками, мультиварками, пароварками. 

Словом, всем, что не может дать дыма», — объяснил Юрий Лобанов.

По словам Юрия Лобанова, ещё одной причиной для запрета на использование газовых и электрических плит послужила забывчивость студентов. 

«Студенты часто забывают отключать электроприборы. Например, забыл про какое-то занятие и побежал, а плитка осталась включённой, это просто опасно. А у большинства плиток, особенно старых, нет автоматического отключения. У мультиварок и пароварок она есть, поэтому не произойдет ничего страшного, если студент забудет её выключить», — сказал он.

В ноябре прошлого года к общежитию № 7 приезжало несколько пожарных машин — выяснилось, что неизвестные подожгли дверь общежития, из-за чего в здании произошло задымление. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Татьяна М
11 июн 2019 в 12:20

Вообще не понимаю,почему не пользоваться мультиваркой,вы же передовое молодое поколение,какие то бабушкины плитки.Мультиварка это три в одном и плитка и сковорода и кастрюля,а значит большая экономия,притом исключается пожар,потому что оа сама отключается.И по цене недорого.