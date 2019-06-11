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Дороги и транспорт

Тройная авария заблокировала трамвайные пути на Учительской

Очевидцы сообщают о двух каретах скорой помощи на месте происшествия

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На путях столкнулись три автомобиля

Фото: очевидец

Сегодня, 11 июня, авария с участием трёх автомобилей перекрыла трамвайные пути на улице Учительской в Калининском районе Новосибирска.

Авария, в которую попали три машины, произошла недалеко от перекрёстка с улицей Олеко Дундича.

«В 10:15 поступила заявка о столкновении транспортных средств в районе дома Учительская, 24. Пока что обстоятельства уточняются, на место выдвинулся экипаж для оформления материала и установления кто, куда, откуда двигался», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

По информации очевидцев в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», в ДТП попали три автомобиля Lada Priora и Nissan Bluebird Sylphy, а также Daewoo Kalos.

На месте  работали две кареты скорой помощи. В ГИБДД пояснили, что пока информация  о пострадавших не поступила.

ДТП случилось недалеко от перекрёстка с улицей Олеко Дундича

Фото: очевидец

На место выезжали две кареты скорой помощи.

Трамваи № 14 не могли проехать по Учительской

Фото: nskgortrans.ru

В мае «Гелендваген» и «Крайслер» столкнулись на рельсах и заблокировали движение трамваев на Сухом логу.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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Kotofeevna
11 июн 2019 в 12:03

Там по вечерам после 17 часов вообще не протолкнуться, а сегодня будет просто коллапс. Еще и светофоры частенько выходят из строя. Богом забытый район.

Точняк
11 июн 2019 в 12:10

Я уже писал, что трамвайные пути нужно укладывать так, чтобы движение по ним было невозможно.Т.е на высоте и открытые железобетонные шпалы( чтобы балбес который туда залезет, ехал как по стиральной доске или вообще не смог проехать)!!!

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Escobar-zero
11 июн 2019 в 11:43

Приора решила напомнить кто тут хозяин