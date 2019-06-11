Тройная авария заблокировала трамвайные пути на Учительской

«В 10:15 поступила заявка о столкновении транспортных средств в районе дома Учительская, 24. Пока что обстоятельства уточняются, на место выдвинулся экипаж для оформления материала и установления кто, куда, откуда двигался», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Авария, в которую попали три машины, произошла недалеко от перекрёстка с улицей Олеко Дундича.

Сегодня, 11 июня, авария с участием трёх автомобилей перекрыла трамвайные пути на улице Учительской в Калининском районе Новосибирска.

По информации очевидцев в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», в ДТП попали три автомобиля Lada Priora и Nissan Bluebird Sylphy, а также Daewoo Kalos.

На месте работали две кареты скорой помощи. В ГИБДД пояснили, что пока информация о пострадавших не поступила.