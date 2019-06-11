«Это рейдерский захват»: экс-глава клиники Мешалкина написал из реанимации открытое письмо Путину

Александр Караськов написал письмо в реанимации горбольницы, где оказался на следующий день после задержания. По словам дочери, у него случился инфаркт

Задержанный экс-глава новосибирской клиники (НМИЦ) имени Мешалкина Александр Караськов написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, где заявил о своей невиновности и поделился мыслями, с чем связано задержание. НГС публикует фрагменты письма, которое бывший руководитель клиники написал из реанимации.

Известный кардиохирург и бывший депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Караськов оказался в кардиореанимации горбольницы № 1 неделю назад — его увезли туда из изолятора. За день до этого Караськова и его супругу (сейчас арестованную в СИЗО) Ирину Бойцову задержали по подозрению в хищении 1,3 миллиарда рублей.



Сегодня, 11 июня, адвокаты Александра Караськова передали редакции НГС текст открытого письма президенту Владимиру Путину — это обращение экс-директор клиники написал в больнице.

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Вынужден обратиться к Вам с открытым письмом, так как произошедшие в мае 2019 года события перевернули всю мою профессиональную и человеческую жизнь. События, которые произошли со мною, не укладываются в моём понимании. Я являюсь законопослушным гражданином Российской Федерации и горжусь тем, что судьба предоставила мне возможность быть полезным нашему Великому государству», — начал письмо Караськов (здесь и далее орфография автора сохранена. — Прим. ред.).

Он пишет, что более 40 лет выполнял сложнейшие операции на сердце и проводит «значительные реконструкции» на пользу клиники, создав новые направления кардиохирургии, и тем самым спас десятки тысяч жизней. Кроме того, как напоминает Караськов, при нём сотрудники вели научные разработки, которые признали во всём мире.



По словам бывшего директора НМИЦ, во время того, как он работал в центре, его несколько раз пытались «дискредитировать и отстранить от руководства» — особенно в моменты, когда его срок руководства продлевали. В частности, в конце 2017 года «заинтересованные лица» организовали многочисленные проверки хозяйственной деятельности центра, а в 2018 году сам Караськов провёл мониторинг цен, по которым клиника покупала расходные медицинские материалы, сообщает он в письме.

Эти проверки показали, что с 2015 по 2017 годы клиника приобретала материалы по рыночным ценам, а в каких-то случаях и ниже рыночных — Александр Караськов подчёркивает, что экспертные заключения о результатах проверках есть у правоохранительных и проверяющих органов.

«Несмотря на это в феврале 2019 года правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело, по которому был арестован мой заместитель по научной и экспериментальной деятельности Покушалов Е.А., не имеющий никакого отношения к финансовой и закупочной деятельности Центра. Поводом к возбуждению уголовного дела послужили непроверенные данные из “интернета” о прибыли поставщиков Центра, и на всю страну объявили о хищениях в Центре на значительные суммы.



Министерство здравоохранения РФ, по непонятным мне причинам, не сочло нужным объективно проверить положение дел в Центре по предполагаемым нарушениям», — утверждает автор обращения.



Караськов попросил президента разобраться и «найти справедливость», чтобы клиника Мешалкина не повторила путь НИИТО. После череды судов в отношении экс-директора НИИТО из института уволилось много сотрудников и сократилось число операций, утверждает бывший руководитель клиники Мешалкина Фото: клиника Мешалкина

Он отмечает, что 16 мая 2019 года его вызвали в Минздрав и предложили написать заявление на увольнение по собственному желанию, а потом лишили права заниматься хирургической и руководящей работой. Как пишет Караськов, 3 июня его и Ирину Бойцову задержали и оказывали «психологическое давление», чтобы они давали неверные показания.

«В следственном изоляторе у меня случился сердечный приступ. В результате данных событий я оказался в реанимации, прикованный наручниками в кровати, под охраной трёх сотрудников полиции.

Цепь вышеуказанных событий свидетельствует о фактическом рейдерском захвате Центра, в целях возможного контроля финансовых бюджетных потоков. В настоящее время “новое” руководство Центра активно меняет руководящий состав и фактически разрушает систему обеспечения Центра расходными материалами», — уверен экс-директор клиники Мешалкина.

