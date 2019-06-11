11 июня вторник
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 6/10
usd 64.79
eur 73.21
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
Пробки 6/10
usd 64.79
eur 73.21
Политика
Хищения в клинике Мешалкина

«Это рейдерский захват»: экс-глава клиники Мешалкина написал из реанимации открытое письмо Путину

Александр Караськов пережил инфаркт после задержания — он заявил, что клинику пытаются разрушить

Поделиться

5 054
32 Обсудить

Все новости

Все новости

Александр Караськов написал письмо в реанимации горбольницы, где оказался на следующий день после задержания. По словам дочери, у него случился инфаркт

Фото: клиника Мешалкина

Задержанный экс-глава новосибирской клиники (НМИЦ) имени Мешалкина Александр Караськов написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, где заявил о своей невиновности и поделился мыслями, с чем связано задержание. НГС публикует фрагменты письма, которое бывший руководитель клиники написал из реанимации.

Известный кардиохирург и бывший депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Караськов оказался в кардиореанимации горбольницы № 1 неделю назад — его увезли туда из изолятора. За день до этого Караськова и его супругу (сейчас арестованную в СИЗО) Ирину Бойцову задержали по подозрению в хищении 1,3 миллиарда рублей.

Сегодня, 11 июня, адвокаты Александра Караськова передали редакции НГС текст открытого письма президенту Владимиру Путину — это обращение экс-директор клиники написал в больнице.

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Вынужден обратиться к Вам с открытым письмом, так как произошедшие в мае 2019 года события перевернули всю мою профессиональную и человеческую жизнь. События, которые произошли со мною, не укладываются в моём понимании. Я являюсь законопослушным гражданином Российской Федерации и горжусь тем, что судьба предоставила мне возможность быть полезным нашему Великому государству», — начал письмо Караськов (здесь и далее орфография автора сохранена. — Прим. ред.).

Он пишет, что более 40 лет выполнял сложнейшие операции на сердце и проводит «значительные реконструкции» на пользу клиники, создав новые направления кардиохирургии, и тем самым спас десятки тысяч жизней. Кроме того, как напоминает Караськов, при нём сотрудники вели научные разработки, которые признали во всём мире.

По словам бывшего директора НМИЦ, во время того, как он работал в центре, его несколько раз пытались «дискредитировать и отстранить от руководства» — особенно в моменты, когда его срок руководства продлевали. 

В частности, в конце 2017 года «заинтересованные лица» организовали многочисленные проверки хозяйственной деятельности центра, а в 2018 году сам Караськов провёл мониторинг цен, по которым клиника покупала расходные медицинские материалы, сообщает он в письме.

Эти проверки показали, что с 2015 по 2017 годы клиника приобретала материалы по рыночным ценам, а в каких-то случаях и ниже рыночных — Александр Караськов подчёркивает, что экспертные заключения о результатах проверках есть у правоохранительных и проверяющих органов.

«Несмотря на это в феврале 2019 года правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело, по которому был арестован мой заместитель по научной и экспериментальной деятельности Покушалов Е.А., не имеющий никакого отношения к финансовой и закупочной деятельности Центра. Поводом к возбуждению уголовного дела послужили непроверенные данные из “интернета” о прибыли поставщиков Центра, и на всю страну объявили о хищениях в Центре на значительные суммы.

Министерство здравоохранения РФ, по непонятным мне причинам, не сочло нужным объективно проверить положение дел в Центре по предполагаемым нарушениям», — утверждает автор обращения.

Караськов попросил президента разобраться и «найти справедливость», чтобы клиника Мешалкина не повторила путь НИИТО. После череды судов в отношении экс-директора НИИТО из института уволилось много сотрудников и сократилось число операций, утверждает бывший руководитель клиники Мешалкина

Фото: клиника Мешалкина

Он отмечает, что 16 мая 2019 года его вызвали в Минздрав и предложили написать заявление на увольнение по собственному желанию, а потом лишили права заниматься хирургической и руководящей работой. Как пишет Караськов, 3 июня его и Ирину Бойцову задержали и оказывали «психологическое давление», чтобы они давали неверные показания.

«В следственном изоляторе у меня случился сердечный приступ. В результате данных событий я оказался в реанимации, прикованный наручниками в кровати, под охраной трёх сотрудников полиции.

Цепь вышеуказанных событий свидетельствует о фактическом рейдерском захвате Центра, в целях возможного контроля финансовых бюджетных потоков. В настоящее время “новое” руководство Центра активно меняет руководящий состав и фактически разрушает систему обеспечения Центра расходными материалами», — уверен экс-директор клиники Мешалкина.

Он добавляет, что из-за этих событий устранили поставщиков медпрепаратов, которые «добросовестно обеспечивали» клинику для успешной работы и лечения пациентов.

«Я не могу равнодушно смотреть на то, как разрушается деятельность Центра, призванного спасать жизни людей. В наш Центр за помощью обращаются больные со всей России и других стран. Если события будут развиваться так и далее, Центр постигнет судьба ФГБУ Новосибирский НИИТО им. Л. Я. Цивьяна Минздрава России. После многочисленных проверок в НИИТО число операций, проведённых знаменитым институтом, сократилось с 17 000 до 1500. Большая часть высококлассных специалистов из НИИТО уволилось. Гражданам России просто некуда будет обратиться за квалифицированной помощью.

Уважаемый Владимир Владимирович, в сложившейся ситуации я не вижу другого пути найти справедливость, кроме как обратиться к Вам. Прошу Вас о защите профессионалов, которые очень нужны России», — просит Александр Караськов.

Ранее, перед судебным заседанием по Ирине Бойцовой, за задержанных родителей вступилась Марина Караськова, также работающая врачом. Она заявила о невиновности отца и матери и сообщила, что их могли подставить. За Евгения Покушалова же заступились многие коллеги-врачи — они тоже написали открытое письмо в поддержку арестованного учёного и заявили, что он мог возглавить НИИТО.

По теме

ТЕКСТ

Мария Морсина

ТЕГИ

Клиника МешалкинаАлександр Караськовсуды в Мешалкина

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (32)

знаток
11 июн 2019 в 11:52

коррупция разъела всё сверху-донизу, коррупция и беспредел - вот чем запомнится в истории 20летняя эпоха правления Путина.

С той стороны
11 июн 2019 в 11:57

Это не рейдерский захват , уважаемый , это обычная российская действительность , когда 20 лет собирали компромат на всех кто более менее при положении , а сейчас в отсутствии каких либо экономических подвигов и прорывов засоряют новостной эфир борьбой с коррупцией . Так что вы , просто один из бояр , которого кинули на растерзание голодной толпе . Не вы первый , не вы последний . А за 20 лет путинской эпохи вообще "безгрешных" мало , почти нет . Кто был так и то за границу смотались .

жизнь..
11 июн 2019 в 11:54

Страшно, что пострадают простые люди, которым будет нужна помощь, а её не будет....а кто то всё делит и делит деньги...