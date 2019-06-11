«На его месте может оказаться каждый»: новосибирские журналисты выступили в поддержку Ивана Голунова

Все высказавшиеся поддержали Голунова. На фото — журналист НГС Лиза Пичугина
Фото: Александр Ощепков / НГС
Новосибирский блогер Тимур Ханов опросил 16 журналистов и общественников о том, что они думают по поводу задержания журналиста издания Meduza Ивана Голунова — все высказавшиеся поддержали Голунова. Некоторые намерены продолжать серии одиночных пикетов.
Как объяснил корреспонденту НГС Тимур Ханов, идея записать обращения пришла к нему после того, как он опрашивал людей на одиночных пикетах в поддержку журналиста, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
«Люди мне отвечали такими интересными ответами, которые я хотел собрать [в видео]. Так как это был прямой эфир непросто было выбирать из прямого эфира. <...> И я подумал, что если записать короткие выступления в одном формате, это будет гораздо лучше. Я сделал группу в Facebook и предложил журналистам записать их высказывания», — вспоминает Тимур Ханов.
В записи приняли участие журналисты каналов НТН-24 Екатерина Орлова и Мария Лондон, журналисты «Тайги.Инфо» Алексей Мазур и Ярослав Власов, несколько журналистов НГС — Дарья Януш, Илья Калинин, Анна Богданова, Лиза Пичугина, заместитель главного редактора НГС Михаил Руднев, журналисты «Прецедента» Юрий Тригубович и Виктор Бобровников, журналисты Елена Гурьянова и Кирилл Логинов, журналист «Ведомостей Заксобрания» Наталья Дмитриева, представитель ассоциации сибирских и дальневосточных городов Сергей Семёнов и преподаватель НГПУ Олеся Вальгер.
«Я хорошо знаю Ивана — это человек безупречных качеств и высокого уровня профессионал.
Я поддерживаю Ивана, потому что не сомневаюсь в его поступках. И я защищаю его, защищаю его в этой ситуации, потому что на его месте может оказаться каждый.
Свободу Ивану Голунову», — говорит в записи Михаил Руднев.
Некоторые, например, Елена Гурьянова отметила, что намерена продолжать серии одиночных пикетов.
«Я буду ходить на одиночные и массовые пикеты в поддержку Ивана Голунова, потому что он лучший расследователь-журналист в стране.
И нельзя арестовывать людей за то, что они делают свою работу хорошо.
Нельзя забывать, что домашний арест — это только начало борьбы. И мы будем поддерживать Ивана пока виновных в фабрикации его дела всех не посадят и не накажут», — заявила она.
В субботу журналисты устроили одиночные пикеты в Новосибирске в поддержку задержанного в Москве журналиста Meduza Ивана Голунова. Голунов занимался резонансными расследованиями. В воскресенье акция продолжилась — новосибирцы вновь вышли на одиночные пикеты в поддержку журналиста.
А вчера стало известно, что чиновники мэрии запретили проводить митинг в защиту журналиста Meduza Ивана Голунова в Первомайском сквере — он пройдёт у здания на Орджоникидзе, 18.
В субботу, 8 июня, Голунов был помещён под домашний арест. Вечером в понедельник, 10 июня, издание «Проект» сообщило о том, что дело Ивана Голунова может быть закрыто до 20 июня, когда пройдёт прямая линия президента Владимира Путина.