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Город

«На его месте может оказаться каждый»: новосибирские журналисты выступили в поддержку Ивана Голунова

Журналиста «Медузы» задержали в четверг — его обвиняют в продаже и изготовлении наркотиков

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Все высказавшиеся поддержали Голунова. На фото — журналист НГС Лиза Пичугина

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирский блогер Тимур Ханов опросил 16 журналистов и общественников о том, что они думают по поводу задержания журналиста издания Meduza Ивана Голунова — все высказавшиеся поддержали Голунова. Некоторые намерены продолжать серии одиночных пикетов.

Как объяснил корреспонденту НГС Тимур Ханов, идея записать обращения пришла к нему после того, как он опрашивал людей на одиночных пикетах в поддержку журналиста, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков. 

«Люди мне отвечали такими интересными ответами, которые я хотел собрать [в видео]. Так как это был прямой эфир непросто было выбирать из прямого эфира. <...> И я подумал, что если записать короткие выступления в одном формате, это будет гораздо лучше. Я сделал группу в Facebook и предложил журналистам записать их высказывания», — вспоминает Тимур Ханов.

Тимур Ханов

В записи приняли участие журналисты каналов НТН-24 Екатерина Орлова и Мария Лондон, журналисты «Тайги.Инфо» Алексей Мазур и Ярослав Власов, несколько журналистов НГС — Дарья Януш, Илья Калинин, Анна Богданова, Лиза Пичугина, заместитель главного редактора НГС Михаил Руднев, журналисты «Прецедента» Юрий Тригубович и Виктор Бобровников, журналисты Елена Гурьянова и Кирилл Логинов, журналист «Ведомостей Заксобрания» Наталья Дмитриева, представитель ассоциации сибирских и дальневосточных городов Сергей Семёнов и преподаватель НГПУ Олеся Вальгер. 

«Я хорошо знаю Ивана — это человек безупречных качеств и высокого уровня профессионал. 

Я поддерживаю Ивана, потому что не сомневаюсь в его поступках. И я защищаю его, защищаю его в этой ситуации, потому что на его месте может оказаться каждый. 

Свободу Ивану Голунову», — говорит в записи Михаил Руднев.

Некоторые, например, Елена Гурьянова отметила, что намерена продолжать серии одиночных пикетов. 

«Я буду ходить на одиночные и массовые пикеты в поддержку Ивана Голунова, потому что он лучший расследователь-журналист в стране. 

И нельзя арестовывать людей за то, что они делают свою работу хорошо. 

Нельзя забывать, что домашний арест — это только начало борьбы. И мы будем поддерживать Ивана пока виновных в фабрикации его дела всех не посадят и не накажут», — заявила она.

В субботу журналисты устроили одиночные пикеты в Новосибирске в поддержку задержанного в Москве журналиста Meduza Ивана Голунова. Голунов занимался резонансными расследованиями. В воскресенье акция продолжилась — новосибирцы вновь вышли на одиночные пикеты в поддержку журналиста.

А вчера стало известно, что чиновники мэрии запретили проводить митинг в защиту журналиста Meduza Ивана Голунова в Первомайском сквере — он пройдёт у здания на Орджоникидзе, 18.

В субботу, 8 июня, Голунов был помещён под домашний арест. Вечером в понедельник, 10 июня, издание «Проект» сообщило о том, что дело Ивана Голунова может быть закрыто до 20 июня, когда пройдёт прямая линия президента Владимира Путина. 

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КОММЕНТАРИИ (141)

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Татьяна Маррина
11 июн 2019 в 11:00

До этой шумихи я и не знали нио какой Медуза. Как будто решили ее попиарить таким образом.

Мурка
11 июн 2019 в 11:02

Ну и решили бы все своей журналистской компашкой, зачем все эти сборища.

С той стороны
11 июн 2019 в 11:03

Зря силовики затеяли этот "спектакль" , боком выйдет для них же , уж слишком откровенно все это сделано . Вообще такое ощущение , что тут Иван просто пешка в более серьезной игре . "По мотросят и бросят" есть такое выражение , а цель там гораздо выше , мы о ней пока не знаем . Голов много полетит через не которое время в силовых структурах Москвы . Опять же прямая линия президента не за горами.... а вообще - это правовой беспредел . Тут даже дело не в том , в чём обвиняют , а в том сколько нарушений прав гражданина при этом допущено !