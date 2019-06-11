«На его месте может оказаться каждый»: новосибирские журналисты выступили в поддержку Ивана Голунова

Новосибирский блогер Тимур Ханов опросил 16 журналистов и общественников о том, что они думают по поводу задержания журналиста издания Meduza Ивана Голунова — все высказавшиеся поддержали Голунова. Некоторые намерены продолжать серии одиночных пикетов. Как объяснил корреспонденту НГС Тимур Ханов, идея записать обращения пришла к нему после того, как он опрашивал людей на одиночных пикетах в поддержку журналиста, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков. «Люди мне отвечали такими интересными ответами, которые я хотел собрать [в видео]. Так как это был прямой эфир непросто было выбирать из прямого эфира. <...> И я подумал, что если записать короткие выступления в одном формате, это будет гораздо лучше. Я сделал группу в Facebook и предложил журналистам записать их высказывания», — вспоминает Тимур Ханов.

Тимур Ханов

В записи приняли участие журналисты каналов НТН-24 Екатерина Орлова и Мария Лондон, журналисты «Тайги.Инфо» Алексей Мазур и Ярослав Власов, несколько журналистов НГС — Дарья Януш, Илья Калинин, Анна Богданова, Лиза Пичугина, заместитель главного редактора НГС Михаил Руднев, журналисты «Прецедента» Юрий Тригубович и Виктор Бобровников, журналисты Елена Гурьянова и Кирилл Логинов, журналист «Ведомостей Заксобрания» Наталья Дмитриева, представитель ассоциации сибирских и дальневосточных городов Сергей Семёнов и преподаватель НГПУ Олеся Вальгер. «Я хорошо знаю Ивана — это человек безупречных качеств и высокого уровня профессионал. Я поддерживаю Ивана, потому что не сомневаюсь в его поступках. И я защищаю его, защищаю его в этой ситуации, потому что на его месте может оказаться каждый. Свободу Ивану Голунову», — говорит в записи Михаил Руднев. Некоторые, например, Елена Гурьянова отметила, что намерена продолжать серии одиночных пикетов. «Я буду ходить на одиночные и массовые пикеты в поддержку Ивана Голунова, потому что он лучший расследователь-журналист в стране.